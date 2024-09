Proibição vaga a Deolane se manifestar favorece defesa, diz especialista

O advogado criminal Demétrios Kovelis deu seu parecer sobre a volta de Deolane Bezerra, 36, à cadeia. A influenciadora havia conseguido o direito à prisão domiciliar, que acabou revogado por ela haver descumprido a cláusula de não-manifestação pública.

O especialista entende que a Justiça não foi clara o suficiente quanto ao impedimento de Deolane se pronunciar. "A imposição de ela não se manifestar na medida cautelar é uma proibição vaga. Ela não pode se manifestar em relação ao caso ou não pode se manifestar em relação a nada? Não pode publicar nada [nas redes sociais] ou apenas não pode publicar nada que envolva o caso?", ponderou ele, em entrevista ao programa Central Splash

Para Kovelis, isso pode significar uma brecha capaz de favorecer a influencer e seus advogados. "A defesa dela deve brigar por isso e tentar um novo pedido [de habeas corpus] questionando esse ponto, se ela poderia se manifestar em relação a alguma coisa ou a nada."

Embora entenda que Deolane ainda possa recorrer às instâncias superiores para conseguir outra vez o relaxamnto da prisão, Demétrios entende que a situação dela é mais complicada agora nesse sentido. "Todas as decisões judiciais podem ser revisitadas e revistas. Mas a prisão dela agora é por um motivo diferente [do inicial], por conta da inobservância de uma regra judicial, o que torna mais difícil ela conseguir uma nova liberação."

Deolane é presa pela 2ª vez com look mais caro que na 1ª

Dieguinho Schueng deu detalhes da combinação utilizada por Deolane Bezerra, 36, no momento de sua segunda prisão. A influenciadora voltou a ser detida após perder o direito à prisão domiciliar, por descumprir a regra de não se manifestar publicamente.

Deolane foi até o fórum com um look da grife Louis Vuitton, avaliado em R$ 48,1 mil. Na ocasião anterior, quando a loira deu entrada pela primeira vez na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife (PE), as peças trajadas por ela somavam R$ 30,3 mil.