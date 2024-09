Pizzaria de SP é eleita 11ª melhor do mundo; brasileiro é melhor pizzaiolo

Cinco pizzarias brasileiras estão entre as 100 melhores do mundo, segundo o prêmio internacional 50 Top Pizza, que divulgou seu ranking de 2024 nesta terça (10).

São Paulo teve como representantes a Leggera Pizza Napoletana, em 11°, QT Pizza, em 38°, A Pizza da Mooca, em 53º, Unica Pizzeria, em 87°. O Rio de Janeiro estava no ranking com a Ferro e Farinha, em 89°.

Para se qualificar para a disputa, as pizzarias devem ter qualidade comprovada em todas as filiais e são levados em consideração todos os estilos de pizza propostos.

Mateus Ramos, da QT Pizza, foi eleito o melhor pizzaiolo do ano. A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, também ganhou um prêmio especial da marca Made In Italy 2024, da marca Mammafiore.

Matheus Ramos, da QT Pizza Bar Imagem: Divulgação/Carol Demper

Houve uma evidente ascensão das casas brasileiras no ranking: em 2023, a Leggera chegou em 100°, a QT Pizza Bar foi escolhida a 51° melhor e a A Pizza da Mooca, ficou em 85° lugar.

Entre as 10 melhores pizzarias do mundo também tem presença brasileira, uma vez que a Sartoria Panatieri, do gaúcho Rafael Panatieri comemorou o oitavo lugar este ano.

As dez melhores pizzarias do mundo são:

Una Pizza Napoletana, em Nova York, nos EUA Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, e I Masanielli di Francesco Martucci, em Caserta, na Itália The Pizza Bar On 38th, de Tóquio, no Japão Confine, em Milão, na Itália Napoli On The Road, Londres, na Inglaterra Tony's Pizza Napoletana, em São Francisco, nos EUA I Tigli, em San Bonifacio, na Itália Sartoria Panatieri, em Barcelona, na Espanha 50 Kalò, em Nápoles, na Itália Seu Pizza Illuminati, em Roma, na Itália