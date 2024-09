Musas do som mais pesado no K-pop, Dreamcatcher retorna ao Brasil

Um dos grupos mais fora da caixa e interessantes do K-pop voltará ao Brasil para um único show no próximo domingo (15). Dreamcatcher apresentará a nova turnê, "Luck Inside 7 Doors" em São Paulo. O grupo esteve no Brasil em 2017, quando se apresentou em quatro cidades diferentes (Recife, Rio, Brasília e São Paulo).

Agora, sete anos depois, elas voltam com uma turnê maior, mais maduras, mas infelizmente sem uma das suas integrantes. Dami, rapper principal do grupo, está doente e não conseguirá se apresentar com o grupo. O show, que acontece no Terra SP, esgotou logo no primeiro dia de vendas.

De Minx para Dreamcatcher

A trajetória do Dreamcatcher começou antes do debut oficial em 2017, pois cinco das integrantes já haviam debutado anteriormente como MINX, em 2014. Na época, a empresa delas, a Happyface Entertainment explicou que o grupo precisava ser repaginado e fugir dos conceitos saturados da época, todos sempre muito fofos. Portanto, no fim de 2016, eles anunciaram que o grupo passaria por um "rebranding", uma mudança total de marca, conceito e com adição de duas integrantes, formando o famoso OT7.

Assim, em janeiro de 2017 o grupo redebutou como Dreamcatcher com JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami e Gahyun (Handong e Gahyun foram as novas adições). Com um visual completamente diferente e fazendo músicas mais pesadas para o habitual da indústria, o conceito do grupo chamou atenção, pois cada uma das integrantes representa um medo/pesadelo.

JiU tem medo de ser perseguida, SuA de ser presa, Siyeon tem claustrofobia, Handong possui medo de ser olhada e ser o centro das atenções, Yoohyeon tem medo de se perder, Dami tem medo de sentir dor e Gahyun possui medo de cair. A criação de um universo/lore foi uma ótima estratégia e chamou atenção de novos fãs.

Musas do som mais pesado

Uma das principais características do Dreamcatcher, além do conceito, é o som bastante diferente do que os grupos femininos (e masculinos também!) costumam fazer. Com produções e arranjos mais pesados e vocais potentes, o grupo é conhecido por ser "o metal do k-pop".

Apesar de Dreamcatcher ter excelentes músicas mais mainstream, o trabalho do grupo é majoritariamente conceitual, performático e um prato cheio pros góticos e metaleiros interessados na indústria do pop sul-coreano. Até o nome do fandom faz todo sentido com a história do grupo e tem dois pés no horror gótico: insomnias.

Com três discos de estúdio, dez minálbuns, dois discos especiais e seis álbuns de single, o grupo já tem sete anos de carreira e segue lotando shows pelo mundo. Antes de passarem pela América Latina, elas estavam na Turquia. E depois seguirão para os Estados Unidos.

O lightstick do grupo é um evento

Lançada oficialmente em 2021, a "luzinha oficial" do grupo é chamada carinhosamente pelos fãs de "mongmongie" pois, em coreano, "mong" significa sonhar, que tem tudo a ver com o nome do grupo. A mongmongie é conhecida por ser o maior lightstick já feito no K-pop. É perfeita para quem faz cosplay! Veja abaixo o unboxing.