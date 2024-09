'Mania de Você' naufraga: a Globo desaprendeu a fazer novela?

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Os novos hábitos do público são um desafio para qualquer emissora de TV aberta nos tempos atuais, é claro. Não parece factível imaginar que os patamares de audiência em algum momento serão equivalentes aos de outrora.

Até por isso, acho redundante a cantilena que repetimos imediatamente após todo primeiro capítulo de novela nos últimos anos: mais uma vez foi a pior estreia de todos os tempos. Pelo menos até a próxima novela entrar no ar.

É normal os órfãos da novela anterior rejeitarem a seguinte por um tempo. Mas já faz um tempo que parte dessa turma nem sempre volta mais. A escolha equivocada da sequência de trama no horário nobre remete à imagem das bonecas russas, em que a próxima é sempre menor que a anterior.

Parte da responsabilidade, na minha humilde opinião, é que a Globo há alguns anos parece mais encantada pelas possibilidades tecnológicas de captação e edição, como uma criança que comprou os brinquedos mais caros do mercado e não se cansa de usá-los apenas para mostrar que tem.

O resultado pode parecer bonito para muita gente -acho particularmente brega aquele excesso de sombras e lens flare, mas quem sou eu? Só que a estética muitas vezes vira ruído em vez de ajudar a contar uma história que nem sempre é prestigiada com tanta atenção -TV aberta também é companhia, com uma retenção do público diferente que o streaming.

Fico surpreso como uma história simples e encantadora como a apresentada por João Emanuel Carneiro em "Mania de Você" é embalada por tantas camadas que fica até difícil de encontrar o presente. As chamadas eram plasticamente belas, mas seguiam um padrão de filmes ou séries que historicamente tem um alcance infinitamente menor que as nossas queridas novelas.

No afã de tentar parecer cool e descolada para o hipotético público moderno, temo que a Globo está perdendo a capacidade de se conectar com mais gente. E vai se afastando de uma estética que ela mesmo criou e estabeleceu como padrão para nosso consumo audiovisual.

E que agora é rechaçada em nome de uma imitação sem muito carisma do que se faz em séries ruins do streaming. sendo que a própria Netflix conquistou uma atenção diferente ao capturar a estética mais novelesca em sua série "Pedaço de Mim", com Juliana Paes e Vladimir Brichta.

A história de "Mania de Você" parece suficientemente interessante e divertida para reverter esse resultado pouco alvissareiro do primeiro capítulo. Resta saber se a Globo vai conseguir eliminar as firulas e facilitar o caminho para chegar no público. Ficou em um passado remoto a época em que as coisas bastavam existir para virarem assunto.

Estrela da Casa: Matheus está sabendo jogar com o público

Estrela da Casa: Matheus está envolvido com Unna X Imagem: Reprodução/Globoplay

Ramalho foi eliminado com 17% na disputa contra Leidy e Matheus. O namorado da Unna foi, mais uma vez, o mais querido pelo público telespectador.

Apesar de cantar como se estivesse animado no karaokê da festa de fim de ano da firma, Matheus está conseguindo conquistar o público graças à postura no confinamento.

Ele age como se fosse um cantor galã que era presença recorrente em programas do final do século passado, como Sabadão Sertanejo e o Domingo Legal.

Ou seja, se o plano do Matheus é excursionar pelo streaming do SBT, está no caminho certo.

