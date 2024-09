Prepare-se! Festival Lollapalooza 2025 anuncia divisão do line-up por dia

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça (10) os dias em que cada atração se apresenta na edição 2025 do festival. O evento reunirá no Autódromo de Interlagos, entre 28 e 30 de março, shows de artistas como Justin Timberlake, Alanis Morissette, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Rüfüs du Sol, Tool, Foster the People, Jão e Sepultura.

Veja a seguir a escalação de cada dia do Lollapalooza 2025:

Sexta-feira, dia 28

Olivia Rodrigo

Rüfüs du Sol

Jão

James Hype

Girl in Red

Fontaines D.C.

Inhaler

Caribou

Jpegmafia

Disco Lines

Nessa Barret

DJ GBR

Jovem Dionisio

Mc Kako

Blancah

Juyè

L_Cio

Tropkillaz

Dead Fish

Pluma

Cashu

Paula Chalup

Sábado, dia 29

Shawn Mendes

Alanis Morissette

Benson Boone

Tate McRae

Zedd

Teddy Swims

The Marías

Wave to Earth

San Holo

Kasablanca

Artemas

Zerb

Marina Lima

Drik Barbosa

Barja

Sophia Chablau e Uma enorme Perda de Tempo

Etta

Bruno Martini

Kamau

Zudizilla

Samhara

Fatsync

Tagua Tagua

Picanha de Chenobill

Domingo, dia 30

Justin Timberlake

Tool

Foster the People

Charlotte de Witte

Parcels

Sepultura

Blond-ish

Barry Can't Swin

Terno Rei

Michael Kiwanuka

Neil Frances

Ashibah

Due

Marina Peralta

Ruback

Clube Dezenove

Agazero

Sofia Freire

Any Mello

Charlotte Matou um Cara

Giovanna Moraes

Nana Kohat

Lollapalooza Brasil 2025

Quando: dias 28, 29 e 30 de março

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Quanto: a partir de 965,25 (Lolla Pass para os três dias)

Classificação: 15 anos; menores entre 5 e 14 anos, somente acompanhados dos pais ou responsável legal

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.