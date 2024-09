Kéfera diz ter perfil secreto e avisa: 'Se vazar o que posto, mudo de país'

Kéfera, 31, revelou possuir um perfil secreto nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou uma mensagem que recebeu sobre um internauta falando sobre o seu perfil. Na mensagem, a pessoa enviou um print em que uma conta fake pede para fazer uma "assinatura" com ela para conseguir acesso às fotos e vídeos do perfil secundário da influenciadora.

"Oi, você ainda segue o daily da Kéfera? Eu tento entrar há meses e não consigo, não quer fazer tipo uma 'assinatura' comigo pra me mandar os Stories e eu pago uma vez por mês pra continuar?", diz a mensagem do internauta.

Nos Stories do Instagram, Kéfera reagiu: "Kkkkk ainda bem que as seguidoras do meu daily avisam. Se vazar o que posto no daily eu tenho que mudar de país (risos)."

O 'perfil secreto' possui apenas 2.152 seguidores, até o momento de publicação desta matéria, e é chamado de 'dailydakefera'. Na bio, a influenciadora deixou claro: "O que acontece no daily, fica no daily".