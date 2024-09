Jade Picon diz que rasparia o cabelo para viver uma personagem

Jade Picon, 22, afirmou que não teria problema em raspar o cabelo para interpretar uma personagem.

O que aconteceu

A artista disse que não tem apego ao cabelo e que não tem problema em mudar de visual. "Já platinei, já cortei para um papel, agora fiquei loira para outra personagem. Digo que super rasparia o cabelo para um papel. Acho muito interessante. Eu sou muito aberta. Desse loiro posso ir para um ruivo ou voltar para o castanho", falou em entrevista à Vogue.

A influenciadora, que começou nas redes sociais aos 12 anos, também contou que lidou com inseguranças devido à exposição desde muito nova. "Por experiência própria, por ter começado muito cedo na internet, eu tinha minhas inseguranças e acabei entrando em contato com elas lendo comentários. Quando você está em formação, crescendo, e lê alguma coisa que te machuca, isso afeta sua autoestima, mas também me fortaleceu. 'Ou me fortaleço, me conheço bem, cuido de mim e me amo ou vou ser destruída.' É algo que, hoje em dia, zero me abala ou afeta. Podem falar o que for... Mudo de cabelo, experimento roupas novas, faço trabalhos novos. No final do dia, para mim, genuinamente, o que importa é se estou feliz."

Jade relembrou que uma de suas inseguranças era a sua sobrancelha e tinha Cara Delevigne como inspiração. "Minha sobrancelha já foi uma insegurança minha... Era uma das coisas que lia na internet e ficava muito triste. Ela sempre foi muito grossa e a Cara também tem sobrancelha escura e marcada. Vê-la fez com que eu aceitasse e gostasse. De verdade, sou muito fã dela."