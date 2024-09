Estrelas do K-pop se tornam modelos, com marcas de olho em sua base global de fãs

Por Natasha Mulenga e Alicia Powell

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - O estilista americano Tommy Hilfiger examina uma fileira de ternos personalizados usados no Met Gala deste ano pelas estrelas do K-pop do grupo Stray Kids antes de abrir um smoking e revelar uma etiqueta especial.

Os oito membros da boy-band sul-coreana são embaixadores da marca Tommy Hilfiger e causaram um frenesi online quando se tornaram o primeiro grupo de K-pop a participar do prestigiado evento de moda de Manhattan em maio.

"Fizemos uma etiqueta especial 'Tommy Hilfiger com os Stray Kids' e eles adoraram, nós adoramos e acho que entrará para a história como provavelmente um dos projetos mais empolgantes que tivemos até hoje", disse Hilfiger à Reuters antes de seu desfile na Semana de Moda de Nova York no último domingo.

"Fomos, se não a marca mais comentada no Baile do Met, uma das marcas mais comentadas no Baile do Met... por causa da força do que está acontecendo no K-pop e pela nossa associação, acho que foi o momento apropriado."

Os Stray Kids são apenas um de um número cada vez maior de ídolos do K-pop que as casas de moda de luxo estão recrutando como embaixadores da marca, na tentativa de explorar seus seguidores globais.

No ano passado, cerca de 30 estrelas do K-pop foram nomeadas como os novos rostos de marcas como Versace e Dior. Nos últimos dois meses, Lisa do BLACKPINK, Jin, do BTS, e Karina, da aespa, foram anunciados embaixadores de Louis Vuitton, Gucci e Prada, respectivamente.

"(Os ídolos do K-pop) criaram seus próprios seguidores. Eles criaram sua própria comunidade (...) e, portanto, quando as marcas trabalham com eles, elas não obtêm apenas a cobertura da imprensa por trabalharem com essas estrelas do K-pop, mas também essa enorme comunidade de seguidores", disse Alison Bringe, diretora de mercado da empresa de dados e tecnologia Launchmetrics.

"E por causa dessas diferentes vozes que apoiam as estrelas do K-pop, isso está gerando uma quantidade fenomenal de valor de impacto na mídia que é consideravelmente maior do que as celebridades ocidentais."

Em um relatório sobre a Semana de Moda Masculina Paris Primavera-Verão 2025, em junho, a Launchmetrics disse que a Coreia do Sul foi a terceira região que mais gerou repercussão, a maior parte por celebridades sul-coreanas.

As estrelas do K-pop estão agora entre as celebridades mais esperadas nos desfiles das semanas de moda e geralmente atraem os aplausos mais efusivos dos fãs que aguardam do lado de fora. Como de costume, muitos são esperados nesta temporada de desfiles.

"Quando você olha para os fãs de K-pop, eles obviamente gostam dos membros, mas também gostam do brilho e do glamour do K-pop... cada grupo tem seu próprio estilo incrível", disse Lily, da banda feminina de K-pop NMIXX, embaixadora da marca Loewe, à Reuters.

"A moda é muito importante para o K-pop e o K-pop é muito importante para a moda."

(Reportagem de Natasha Mulenga em Londres e Alicia Powell em Nova York)