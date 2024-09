Estrela da Casa: Matheus e Unna refazem cena de 'A Dama e o Vagabundo'

Enquanto jantavam na noite de segunda-feira (10), Evellin, Leidy Murilho, Lucca, Nicole Louise, Unna X e Matheus Torres conversavam sobre os próprios passos de jogo.

O cantor mineiro, que havia acabado de voltar da Batalha da semana, pediu que trocassem de assunto. "Vou pedir um grando favor, vamos falar de coisa boa, não vamos falar de jogo", pede.

"Vamos beijar na boca", brinca Unna.

Ele ri e responde: "Quer ver uma coisa brega para c******?", e coloca uma ponta do macarrão na boca e dá a outra para seu affair, recriando a cena de "A Dama e o Vagabundo", em que os cachorros dividem a massa até encontrarem os focinhos. O casal come até dar um beijo no final.

"Três anos de relacionamento e eu nunca fiz isso", brinca Lucca.

"Fiquei com inveja", ri Evellin.

"Na moral, faz comigo", diz Lucca e todos riem.