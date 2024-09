Drew Barrymore desabafa sobre alcoolismo: 'Perdia a memória bebendo'

Nesta terça-feira, 10, Drew Barrymore abriu o coração em seu talk show e relembrou sua batalha contra o alcoolismo. A apresentadora conversou com Zoë Kravitz, que estava divulgando Pisque Duas Vezes, filme que chegou aos cinemas no final de agosto.

Drew Barrymorre disse que o enredo mexeu com ela e desabafou como é estar sóbria há cinco anos: "Eu costumava beber em excesso, perdia a memória bebendo. Portanto, assistir a esse filme foi uma jornada extraordinária para que eu me perdoasse por isso. Porque me coloquei em situações em que não deveria ter me colocado, e senti muita vergonha disso. E não bebo há cinco anos."

Dependência química

A atriz passou anos de sua vida na dependência química e alcoolismo e ficou sóbria totalmente em 2019. Ela já contou que começou a beber aos nove anos, depois que ficou famosa por seu papel em E.T. O Extraterrestre.

O histórico de vícios está em sua família, já que o pai foi preso por usar drogas e o avô tinha problemas com bebidas.

Drew foi internada pela primeira vez para tratar do vício aos 13 anos, e ressaltou que não foi o pior período da sua vida.

Ela considera o divórcio com Will Kopelman, em 2016, o momento mais difícil, quando aumentou o consumo de álcool.