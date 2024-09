Demissões, falta de dinheiro, fim de programas: entenda crise na TV Cultura

A TV Cultura está envolvida em uma suposta crise envolvendo diminuição de verbas, suspensão de programas e demissão de funcionários. O canal, que está prestes a completar 64 anos, ainda precisa lidar com um possível impasse com o governo do estado de São Paulo.

O que aconteceu

Splash apurou que a TV Cultura surpreendeu funcionários, na última semana, ao anunciar a suspensão de cinco programas. Desde o dia 4 de setembro, as atrações Giro Econômico, Legião Estrangeira, Estação Livre, Brasil, Mostra a Tua Cara! e Entrelinhas estão com os trabalhos de produção paralisados.

Mudança drástica seria resultado da falta de verba. A reportagem soube, por meio dos profissionais, que o canal argumentou sofrer com a diminuição de receitas. Assim, a emissora optou por suspender programas, promover cortes de profissionais PJ e exibir reprises das atrações suspensas para cobrir o buraco na grade de programação.

A emissora sustenta que o problema não é com os repasses do governo, com quem diz manter "relação amistosa": a TV Cultura informou para Splash que a suspensão de seus programas e o corte de funcionários estão ligados a crise financeira e, não, a problemas com repasse do governo do estado.

A suspensão da gravação de alguns programas de sua grade, temporariamente, nada tem a ver com repasse de verbas realizados pelo governo do estado de São Paulo. A diminuição de receitas da emissora está diretamente ligada à publicidade e à prestação de serviços para terceiros. A TV Cultura tem mantido relação amistosa com o governo, com o qual tem permanente diálogo. A maioria desses programas permanecerá no ar por meio de reprises, e as gravações serão retomadas em momento oportuno.

TV Cultura, por meio de sua assessoria de imprensa

Governo de São Paulo afirmou para reportagem ter aumentado o orçamento da TV Cultura para R$ 104 milhões. "No que compete ao aporte do governo de SP, vale destacar que a instituição possui um orçamento previsto para este ano de R$ 104 milhões, valor 10% maior do que a dotação de 2023."

Cadê o dinheiro? Splash apurou, no entanto, que a TV Cultura sofre com o contingenciamento das verbas do governo. Ou seja, existe um controle das despesas antes da liberação dos repasses e não há garantias de que o valor prometido em orçamento — R$ 104 milhões — entre nos cofres do canal.

A Fundação Padre Anchieta é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos com autonomia jurídica, administrativa e financeira. Na composição de receitas, estão recursos provenientes de aporte do governo, de leis de incentivo e venda de serviços. Governo de São Paulo, em resposta ao envolvimento na gestão da TV Cultura

Sindicatos dos Jornalistas e Radialistas realizaram assembleias na porta da Fundação Padre Anchieta para alertar sobre problemas. Entretanto, não houve movimentações efetivas por parte da fundação para impedir que o problema com o governo atingisse o estágio atual.

E os funcionários demitidos?

Protesto contra as demissões: mais de 100 profissionais da Fundação Padre Anchieta se reuniram em assembleia, na última sexta-feira (6), em manifestação contra as demissões ocorridas na emissora.

Canal informa que cinco programas foram suspensos, mas, ao todo, foram oito atrações: Entrelinhas, Estação Livre, Brasil Mostra Sua Cara, Negros em Foco, Giro Econômico, Legião Estrangeira, Balaio e Na Cadência do Samba.

Apoio jurídico aos profissionais demitidos: os sindicatos dos jornalistas e radialistas não têm o número exato de funcionários desligados pelos cortes, que ainda estariam em andamento na TV Cultura. As associações afirmam estar dando apoio jurídico aos profissionais para buscarem seus direitos.

Assembleia para discutir próximos passos: o Sindicato dos Jornalistas e Radialistas fará uma assembleia nesta quarta-feira (11), às 13h, para debater quais serão as medidas tomadas em resposta às demissões.