Como saco de dinheiro do jogo de bicho levou ao esquema envolvendo Deolane

Matéria veiculada no Fantástico (TV Globo) no último domingo (08) explicou como funcionaria o esquema que tem entre os acusados a influenciadora Deolane Bezerra e empresários do ramo de apostas online. Segundo investigação, anotações apreendidas em banca do jogo do bicho ajudaram a desmantelar grupo.

Como tudo começou

Apreensão de saco de dinheiro teria dado início à Investigação. De acordo com o Fantástico, o saco apreendido em 2022 que continha R$ 180 mil e um caderno de anotações foi encontrado na banca de jogo do bicho O Caminho da Sorte, em Recife (PE).

Darwin Henrique da Silva, bicheiro famoso na cidade, era o responsável pelo ponto. Segundo Renato Rocha, delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco ouvido pelo Fantástico, as informações do caderno indicavam esquema de lavagem de dinheiro e forneciam pistas de outros integrantes do esquema. De acordo com as investigações, os integrantes do grupo utilizam novas tecnologias e empresas de diferentes setores para fazer com que o dinheiro lavado volte à circulação.

Nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a bet

Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE ao Fantástico

Como empresa de Deolane estaria envolvida no esquema?

Deolane teria aberto empresa de apostas online para lavar dinheiro. A influenciadora é CEO e fundadora da Zeroumbet Plataforma Digital LTDA, aberta em julho com capital social declarado de R$ 30 milhões. A sociedade da empresa está no nome de Deolane e de sua empresa, Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA. Segundo as investigações, a empresa foi aberta para lavagem dinheiro de jogos ilegais.

Justiça bloqueou R$ 20 milhões das contas de Deolane. Outros R$ 14 milhões de empresa em nome da influenciadora também foram bloqueados. Segundo o Fantástico, Deolane alegou às autoridades possuir renda mensal de R$ 1,5 milhão.

Defesa de Deolane rebate acusações. Em nota publicada assinada pela advogada Adélia Soares, a equipe afirma que a Zeroum "não faz parte da investiação e nem foi mencionada nos autos do inquérito". A defesa alega, ainda, que a empresa não tem conta bancária e nunca recebeu ou transferiu qualquer valor. De acordo com a nota, a empresa tem licença concedida por Curaçao, ilha no Caribe em que a maioria das empresas de apostas online tem como endereço sede.

Mãe de Deolane teria sido usada no esquema. Solange Bezerra também foi presa na Operação Integration e teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. De acordo com o Fantástico, em depoimento à polícia, Solange teria dito que as movimentações financeiras são provenientes de publicidades. Entretanto, ela também teria dito "que não se recorda ou que desconhece" alguns valores. A nota da defesa de mãe e filha afirma que Solange "não é e nunca foi" administradora da Zeroum.

Suposto envolvimento de Gusttavo Lima

Empresa do cantor Gusttavo Lima estaria envolvida no esquema. Ainda segundo o Fantástico, a Justiça bloqueou R$ 20 milhões e determinou o sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada Eventos e Produções Limitada. Segundo a reportagem, a empresa do cantor seria usada no esquema de lavagem de dinheiro junto a empresas de José da Rocha Neto, dono da casa de apostas online Vai de Bet, que foi patrocinadora máster do Corinthians até junho deste ano.

Avião comprado recentemente por empresa de Rocha Neto era de Gusttavo Lima. Uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ Participações, comprou a aeronave Cessna Citation Excel. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration na última quarta-feira (04). A assessoria do cantor nega envolvimento de Gusttavo Lima no esquema criminoso e afirma que a aeronave ainda está em nome da Balada Eventos e Produções Limitada por conta de trâmites burocráticos. Em nota ao Fantástico, a equipe do cantor afirma que o sertanejo tem apenas um contrato de uso de imagem com a Vai de Bet e que nem ele e nem a Balada Eventos "fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro".

Cantor publicou nota em que alega que sua empresa está sendo alvo de "injustiça". No final do domingo, Gusttavo Lima usou sua rede social para afirmar que sua empresa havia sido envolvida na Operação "simplesmente por ter transacionado comercialmente [a aeronave] com essas empresas investigadas".

Cantor Gusttavo Lima se pronunciou nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram/@gusttavolima

Justiça emitiu mandado de prisão contra Rocha Neto. O empresário é considerado foragido. No momento da deflagração da Operação, Rocha Neto estava na Grécia, junto com Gusttavo Lima e as respectivas esposas. Além do mandado, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 35 milhões das contas pessoais e mais R$160 milhões das empresas em nome de Rocha Neto. Ao Fantástico, a equipe de defesa do empresário alegou que "não existe qualquer indício de sua participação em atos ilícitos" e que seu patrimônio é declarado e regular.

Irmã de Deolane se manifestou nas redes sociais sobre a matéria do Fantástico. Daniele Bezerra usou seu perfil para criticar a reportagem: "Pra quem esperou um carnaval no Fantástico, pra quem esperou que iam ser descobertos milhares de crimes de Deolane Bezerra, "tá" calado agora? "Tá" calado? Porque vocês escutaram: são suposições, investigações, acha-se que Deolane tem não sei quantos milhões... e por acaso nesse país, quem é que fica preso porque acha? Quem é que fica preso por suspeitas? Sabe quem? Deolane Bezerra, que "tá" presa junto com a mãe só por ser quem ela é", disse.

Justiça concedeu prisão domiciliar para Deolane. Daniele Bezerra afirmou que a Justiça acatou o pedido feito em nome da influenciadora. No entanto, Solange Bezerra permanecerá presa. Na manhã dessa segunda-feira (09), Daniele publicou vídeo em que diz estar indo até a Penitenciária buscar a irmã. "A gente está indo buscar a Deolane agora na penitenciária do Bom Pastor. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça, porém eles só deram prisão domiciliar para Deolane. A minha mãe vai continuar lá, o que é um absurdo", disse Daniele, que segue divulgando jogos online em seu perfil.

O que aconteceu

Prisões fazem parte de operação da Polícia Civil de Pernambuco. Batizada de Integration, a operação teve início em 2022 e tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação também prendeu empresário dono de outra casa de apostas online. O CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e a esposa Maria Eduarda Quinto Filizola se entregaram à polícia na última quinta-feira (05). O empresário é filho de Darwin Henrique, dono da banca de jogo do bicho mencionada na reportagem do Fantástico e que permanece foragido. A Esportes da Sorte seria uma das empresas envolvidas na lavagem de dinheiro feita pelo grupo investigado pela Operação. Deolane Bezerra era garota-propaganda da Esportes da Sorte e comprou um carro no valor de R$ 4 milhões de Darwin Filho.

Darwin Henrique da Silva Filho e a Maria Eduarda Quinto Filizola. Ambos se entregaram à polícia em meio à Operação Integration Imagem: Reprodução/Instagram

Como parte da Operação, Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. A Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas.

*Com informações do Estadão