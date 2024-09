Chico: 'Deolane precisa entender que sua própria relevância traz questões'

Na Central Splash desta terça-feira (10), Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin repercutiram as recentes falas da família de Deolane sobre Blogueirinha.

O que aconteceu

No programa 'De frente com Blogueirinha' da segunda-feira (9), a apresentadora e Alvaro, convidado da semana, falaram sobre a prisão de Deolane na última semana. Em tom de brincadeira, Blogueirinha convidou a empresária para uma entrevista: "Assim que você puder sair de casa, queremos a primeira criminosa, to zuando. Depois que for julgada, quero que ela venha aqui (no programa), explicar essa situação."

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, logo se pronunciou em suas redes sociais dizendo que a ex-Fazenda não gosta das feito pela personagem e que inclusive nunca respondeu aos pedidos de entrevista feito por ela."Espero que ela nunca passe por esse tipo de situação, brinca com coisa séria? Mais uma para processar."

'Vai processor o professor Raimundo'

"Seria como processar o professor Raimundo, Blogueirinha é um personagem de humor, deixa o povo rir", opina Chico Barney.

Uma pessoa com a dimensão midiática de Deolane, por mais que seja um momento tenso, ela precisa entender seu próprio tamanho e que a relevância cultural traz essas questões, vai ser piada, vai ser comentado e todo mundo vai dar 'pitaco'. Agora ameaçando juridicamente as pessoas por se manifestarem sobre um caso como esse é muito pequeno.

O comentarista aponta que chega a ser hipocrisia a família Bezerra gerar comoção para movimentar pessoas para irem se manifestar na porta do presídio e não querer que o público fale de sua irmã. "É para falar ou não é? Tá na boca do povo", diz Barney.

Bárbara relembra que a própria Deolane, em sua carta escrita na prisão, brincou com a situação, ao escrever 'exquece a mãe tá enjaulada'. "Então por que agora outras pessoas não podem descontrair com esse assunto, que é o do momento?"

Acho que elas estão exagerando com isso tudo. Elas falam que a Deolane está calada, mas elas estão tentando calar as pessoas.

