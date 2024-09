Canga, camisinha, glitter: o que leva na mala quem viaja para o Rock in Rio

O Rock in Rio 2024 deve receber 700 mil pessoas de diferentes perfis: jovens que fazem a primeira viagem da vida para fora do seu estado de origem, roqueiros que "batem ponto" em todo festival e até famílias inteiras em busca de diversão e oportunidade de ver ídolos mais de perto. Splash conversou com novatos e veteranos do festival para saber o que eles levam na mala para aproveitar o evento e evitar perrengues.

Chinelo das férias

Para a servidora pública, Elinne Walbenia, 26, as folgas e as férias são momentos de preparar as malas e partir de Palmas (TO) para os grandes festivais. Ela foi na última edição, em 2022, e neste ano os shows que estão gerando mais expectativa são da Katy Perry (20/9) e Shawn Mendes (22/9).

Sempre levo uma mala pequena, mochila, documentos, chinelo, barrinha de cereal, chiclete, uma capa de chuva, blusa de frio, protetor solar para o rosto e protetor labial. Elinne Walbenia

Elinne costuma viajar com os primos para shows fora do Tocantins. No Rock in Rio 2024, ela vai com a prima, que está indo pela primeira vez a um grande festival. Em 2022, ela foi só e precisou redobrar a atenção para o checklist do que deveria levar.

Partiu Rock in Rio! Elinne embarca para encontrar a prima Imagem: Arquivo pessoal

Sertanejo na mala?

O Rock in Rio 2024 terá um Dia Brasil, dedicado ao sertanejo de Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Ana Castela e Simone Mendes, o samba de Zeca Pagodinho e Alcione e mais estilos como trap, rap, MPB e pop nacional.

Sarah arruma a mala com canga, shorts, chinelo, camisetinha, óculos escuros, tênis, carregador de celular e capa de chuva Imagem: Arquivo pessoal

No entanto, Sarah Medeiros, 37, assistente social, pretende fugir de shows sertanejos, porque quer ir em algo diferente dos shows que ela costuma acompanhar o pai, em Goiânia (GO).

"É a minha quinta vez no Rock in Rio. Amo o festival porque é democrático e vai além do ambiente musical sertanejo de Goiás. Este ano eu quero ver Imagine Dragons", diz.

Paixão antiga: Sarah Medeiros vai pela quinta vez a um Rock in Rio Imagem: Arquivo pessoal

Capa, camisinha e rock n' roll

Sarah explica que já pegou chuva duas vezes nas edições anteriores.

É toró de ficar muito molhada e bater queixo de frio. Não tem onde se esconder. Por isso, capa de chuva é fundamental. Sarah Medeiros

Apesar da precaução da goiana, nos dias do festival há previsão de temperaturas que variam de 18°C a 32°C, com alguma nebulosidade apenas no primeiro dia (13/9).

Já Matheus Saity, 32, vai deixar a sua rotina de administrador em São Paulo e curtir o Rock in Rio e as belezas da cidade com mais 15 amigos.

Em 2011, eu fui com mais dois amigos. Chegamos dois dias antes e ficamos dormindo na rua e nos ônibus, tomando banho nas rodoviárias. Achei que teria mais gente fazendo isso, mas só tinha nós doidos mesmo. Matheus Saity

Na mochila do Matheus tem roupas, cachaça, camisinha, chinelo, colar, pulseira e anéis Imagem: Arquivo Pessoal

"Quero muito ver Avenged Sevenfold, banda que me fez conhecer vários amigos na época de Orkut (risos). De brinde, ainda vou ver Incubus e Planet Hemp. Ficarei no esquenta com a galera e entrarei só para ver os shows, porque nas ativações há muita fila", resume Matheus sobre os seus únicos planos no festival.

Muito glitter

Além das "loucuras roqueiras", o Rock in Rio também é uma experiência junto da família. E, para Marcela Freitas, 32, supervisora administrativa em São Paulo, o Rock in Rio 2024 é especial por ser o primeiro festival da filha, Manuela, 13.

Além de curtir o primeiro Rock in Rio dela, quero ver o pôr do sol em Copacabana e no Arpoador, tomar café da manhã no Parque Lage. Por isso, o que não pode faltar na mala são looks bonitos para muitas fotos, muito glitter para usar no dia do festival e protetor solar. Marcela Freitas

"Vamos curtir os shows, especialmente do Imagine Dragons, os brinquedos para ativar a adrenalina e experimentar algo novo na área gourmet", diz Marcela.

Marcela e a filha Manuela vão evar na mala protetor solar para os dias de sol, looks coloridos e glitter para as fotos Imagem: Arquivo pessoal

Ecobag e tênis

Conforto e praticidade são fundamentais para encontrar amigos sem perrengues, explica a paulista Amanda Cristina da Silva, 30, gerente de projetos, que frequenta o festival desde 2015.

"Ano passado eu e duas amigas fizemos 10 anos de amizade. Então, viver o RiR pela primeira vez juntas vai ser incrível", diz.

Ela segue explicando como ficar bem, independentemente da estrutura do ano.

É melhor sempre ir de tênis, porque anda muito. Na última edição, o festival melhorou a estrutura. Não lembro de demorar muito tempo para ir ao banheiro, por exemplo. Amanda Cristina da Silva

Amanda e as amigas têm algumas expectativas. "Cyndi Lauper vai ser um marco, com certeza. Quando ela cantar 'Girls Just Wanna Have Fun', eu acredito que o Rio virá abaixo", conta Amanda sobre o momento mais esperado pelas amigas, além do show da Katy Perry.

Amanda leva para o Rock in Rio capa de chuva grossa, blusa de frio, canga, identidade, cartão de crédito, carregador portátil e ecobag Imagem: Arquivo pessoal

Love in Rio

Por que não curtir um som que não escuta tanto desde que seja com alguém especial? Foi o que fez Roberto Vítor, 25, editor de vídeos que mora em Catalão (GO). "A primeira edição que participei do Rock in Rio foi no ano de 2022, no dia da Demi Lovato e Justin Bieber, a pedido da minha noiva, Juliana dos Santos", conta.

Mas agora Juliana pode trocar as roupas coloridas do pop pelas camisetas pretas do Avenged Sevenfold junto do Roberto Vitor. "Eu comecei a ouvir rock desde criança, mas o que me fez apaixonar foi o Avenged Sevenfold e por muita sorte e coincidência eles são headliners neste ano, Não poderia perder. Sou apaixonado pelos caras e estou superansioso desde que eles foram anunciados", explica.

Além da camiseta do Avenged Sevenfold, sua banda favorita, o rapaz ainda vai arrumar espaço para roupas, chinelo, toalhas, protetor solar, capa de chuva e óculos de sol.

Desde pequeno eu falava que tinha três sonhos: ir a Orlando nos parques de Harry Potter, saber como terminaria a história de Naruto e assistir a um show do Sevenfold. Então, para mim, está sendo a realização de um sonho. Roberto Vítor

Na mala do Roberto Vitor para o Rock in Rio por enquanto só tem uma camiseta do Avenged Sevenfold e uma capa de chuva: precisa de algo mais? Imagem: Arquivo Pessoal

Na edição que comemora 40 anos do festival, o Rock in Rio acontece de sexta (13) a domingo (15) e, depois, de quinta (19) a domingo (22), na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda há ingressos disponíveis para os dias 15, 19 e 21.

Rock in Rio 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, a partir das 14h

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.