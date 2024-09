Bruce Willis faz aparição pública rara depois de diagnóstico de demência

O ator Bruce Willis, 69, foi visto em uma rara aparição pública nesta segunda-feira, 9. Veículos da imprensa internacional publicaram uma foto do artista em um carro preto, vestindo um boné azul e uma camiseta branca. Willis está afastado dos holofotes desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022.

Segundo o jornal britânico Metro, o ator fazia um passeio de carro pelo sul da Califórnia. Desde o diagnóstico, a família de Bruce também tem compartilhado fotos e atualizações sobre o estado de saúde do ator. Em julho, Tallulah Willis, filha de Bruce Willis com Demi Moore, publicou uma foto do pai ao lado do genro do artista, Justin Acee.

Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000 e, após o divórcio, mantiveram relação amigável. Os dois tiveram três filhas, Tallulah, Rumer e Scout. Depois do diagnóstico, Demi ficou mais próxima do ex-marido. Em 2023, ela se mudou para a casa de Bruce Willis e da atual esposa do ator, Emma Heming, para ajudar a família.

Willis deixou de atuar após ser diagnosticado com demência frontotemporal. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.