Blogueirinha x família Bezerra: por que irmãs de Deolane ameaçaram processo

A Blogueirinha foi criticada pelas irmãs de Deolane Bezerra, Dayanne e Daniele, após piada com a prisão da influenciadora digital. Mas, afinal, como o nome da Xanaína Horta foi parar na polêmica?

Personagem convidou a advogada para participar do programa "De Frente com Blogueirinha". A declaração foi feita durante a edição de segunda-feira (9), enquanto a entrevistadora conversava com o influenciador Alvaro.

Doutora Deolane, está superconvidada. Assim que puder sair de casa, queremos a primeira criminosa. Brincadeira! Assim que ela for julgada, quero que venha explicar tudo. Blogueirinha

Piada não foi bem recebida pelo clã Bezerra. Daniele usou as redes sociais para chamar a personagem de "biscoiteira" e mostrou o print de uma conversa entre a apresentadora e a irmã. "Minha irmã nunca te respondeu. Ela nunca quis conversar contigo", comentou.

Segundo a imagem, "Blogs" fez dois convites à Doutora, um em maio de 2023 e outro em agosto de 2024. Ambas as mensagens, no entanto, nunca foram respondidas pela advogada criminalista.

Dayanne também entrou na polêmica. "Espero que ela nunca passe por esse tipo de situação. Brincar com coisa séria? Mais uma para processar. Sem contar que ela chamou a Deo por diversas vezes, e ela nunca deu bola", respondeu a também advogada, em um perfil no Instagram.

Prisão domiciliar

Deolane chegando ao IML após ser presa no Recife Imagem: Genival/Agnews

Deolane cumpre prisão domiciliar após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar pedido de habeas corpus. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, permanece na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

Influenciadora e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho - que é ilegal no Brasil - para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".