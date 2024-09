Astro de 'Velozes e Furiosos' é preso por desacato nos Estados Unidos

Tyrese Gibson, 45, foi preso na manhã da última segunda-feira (9), no Condado de Fulton, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O ator participava de uma audiência referente ao pagamento de pensão alimentícia à sua filha, Soraya, 5. A menina é fruto do casamento de quatro anos com a assistente social Samantha Lee, de quem ele se separou em 2021.

Tyrese se recusou abertamente a cumprir a determinação judicial de pagar US$ 10 mil mensais à herdeira. Segundo o site TMZ, a ordem estava em vigor desde abril de 2023, mas não era obedecida pelo ator.

Diante disso, o juiz Kevin Famer declarou Gibson em desacato ao tribunal e ordenou a prisão dele. O artista foi levado algemado para fora do tribunal e poderá sair em liberdade mediante pagamento de fiança, no valor de US$ 73 mil.

Tyrese Gibson é mais conhecido por seu trabalho na franquia de cinema "Velozes e Furiosos". Ele interpretou Roman Pearce em vários títulos da saga, entre eles o capítulo mais recente, "Velozes e Furiosos 10" (2023).