Após salvar Léo, Tom passa por cirurgia na cabeça em 'Família É Tudo'

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Família É Tudo" (Globo), Tom (Renato Góes) vai parar no hospital após salvar Léo (Paulo Lessa) e Vênus (Nathalia Dill) do incêndio.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Depois de salvar o irmão e a ex-namorada do incêndio provocado por Otto (Márcio Vito), o skatista passa mal. Ele sente fortes dores de cabeça por causa do aneurisma.

Tom é levado ao hospital por Vênus. Chegando ao local, ele é logo encaminhado para a sala de cirurgia.

Após o filho de Ramón (Jayme Periard) adiar por meses a cirurgia na cabeça, agora isso não é mais possível. Maya (Sabrina Petraglia) é chamada por Vênus para ir ao hospital acompanhar a internação do namorado.

A neta de Frida (Arlete Salles) se choca com a notícia que recebe da equipe médica. Ela fica sabendo no hospital que Tom pode não sobreviver.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.