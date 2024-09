Após perder parte da orelha em acidente, ex de Bia Miranda rebate acusação

DJ Buarque, 34, rebateu as críticas sobre uma suposta armação no acidente em que perdeu parte de uma das orelhas, em meio à conturbada separação da ex-Fazenda Bia Miranda. O ex-casal tem um filho, Kaleb, de 3 meses.

O que aconteceu

O cantor respondeu um seguidor que o questionou sobre o acidente com fogos de artifício ter sido armado. "Eu vou querer reconstruir minha orelha? Só se for pra competir com meus amigos, porque bonito e maravilhoso eu sempre fui. Agora vou ficar um pouquinho mais bonito."

Agora tramar que eu cortei a minha orelha?! Minha filha, com todo o respeito: não sei se você é casada, se não é, mas vamos tirar a calça jeans. Paz no coração e muito progresso na sua vida. É inacreditável que alguém no mundo pense ou fale uma coisa dessas DJ Buarque

Ao lado do filho, Buarque também contou quantos pontos levou por conta da cirurgia. "36 pontos na orelha, sem ouvir nada, braço doendo, mas papai está contigo até o fim, meu parceiro, hoje e sempre."