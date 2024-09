Após jantar romântico, Guto e Mila se beijam em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Guto (Daniel Rangel) e Mila (Ana Hikari) se beijam pela primeira vez. Splash teve acesso a fotos do momento romântico com exclusividade.

O que vai acontecer

A secretária, que está mais atenta a Guto e demonstrou arrependimento nos capítulos mais recentes, vai assumir consciência sobre sua jornada negativa. Em cenas previstas para os próximos capítulos, a filha de Furtado (Claudio Torres Gonzaga) recebe Guto na gravadora e se surpreende com o convite do jovem, que deseja se desculpar por tê-la deixado sozinha no último encontro para acudir Lupita (Daphne Bozaski).

Guto leva Mila ao restaurante da galeria, que estará fechado. Ela estranha a mesa posta pelo estagiário que diz ter seus contatos e pediu ajuda a um dos funcionários que auxiliou com a comida.

Neste momento, Furtado entra com um vinho. Com receio de atrapalhar o casal, o dono da pensão diz que vai terminar a sobremesa e, quando está prestes a sair, é interrompido pela filha.

Mila abraça o dono da pensão e agradece por ele ter ajudado Guto com a surpresa. De início, Furtado, que sempre foi rechaçado pela moça, não sabe como reagir ao carinho. Mas logo depois o senhor afirma que só quer que a filha seja feliz.

Mila (Ana Hikari) abraça Furtado (Claudio Torres Gonzaga) em 'Família É Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Mais tarde, depois de jantarem e trocarem olhares, Guto coloca uma música na jukebox e Mila confidencia que nunca se achou digna de receber um ato como aquele. No entanto, insegura, ela pergunta sobre Lupita, mas escuta do irmão de Chicão (Gabriel Godoy) que ele deseja uma vida nova e não quer se prender ao passado.

Guto e Mila se beijam. Isso acontece após a ex-amante de Hans (Raphael Logam) comentar que ambos parecem querer um futuro doce e o ex-namorado de Lupita concorda dizendo desejar algo doce como ela.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.