Após brigar com Mavi, Viola é flagrada no meio do mato com Rudá

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) é flagrada no meio do mato no maior clima com Rudá (Nicolas Prattes).

O que vai acontecer

Após brigar com Mavi (Chay Suede), a protagonista saiu pela ilha e encontrou Rudá pelado. Depois disso, ela continua andando no meio da trilha e machuca o ombro.

O namorado de Luma (Agatha Moreira) dá um jeito de colocar o ombro de Viola no lugar. "Vou fazer uma manobra para tentar colocar esse ombro no lugar. Você confia em mim?", fala.

Os dois se sentem atraídos um pelo outro e são flagrados por Mavi bem nesse momento. "Você não tinha nada que ter dado chilique e saído de casa daquele jeito... Se embrenhando no meio do mato que nem uma doida... Vambora pra casa", diz o filho de Mércia (Adriana Esteves). "Se você continuar falando desse jeito eu prefiro ficar aqui", responde a moça.

O hacker quer saber o que a namorada estava fazendo com Rudá. "O que você estava fazendo aqui com esse homem?", questiona.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.