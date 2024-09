Após ameaça de Zefa, Ariosto declara guerra contra os Leonel

Ariosto confronta Zefa Leonel, e Deodora desconfia da proximidade entre os dois. Dracena se irrita com a maneira como Blandina manipula Zé Beltino.

Tia Salete aconselha Dracena sobre a situação com Zé Beltino. Marcelo Gouveia planeja envolver Guilherme Tell em sua estratégia com Jordão Nicácio.

Quinota tenta adquirir a parte de Artur no restaurante de Caridade. Ariosto declara a Artur que os Leonel agora são seus inimigos. Vespertino recontrata Margaridinha, e ela celebra com Benvinda.

Quinota oferece um emprego a Torquato Tasso. Ariosto comenta com Deodora que os Leonel têm uma grande dívida com ele devido à quebra de contrato. Ariosto reflete sobre Zefa Leonel.