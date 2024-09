'Um deslize e você vai embora': Ana Clara dá bronca no Estrela da Casa

No programa ao vivo desta quinta-feira (6), Ana Clara deu um recado afiado ao elenco do Estrela da Casa (Globo).

Séria, a apresentadora deu um 'chacoalhão' no participantes, pedindo que se movimentem e se comprometam com o programa. "Nessa altura do campeonato, vocês já estão vendo o que acontece. No começo é tudo bem e lindo, mas três já foram para casa."

Se doem, lutem para continuar, para não ir para a Batalha. Eu sei que vocês são amigos e que é tudo muito legal, mas um deslize e você vai embora, vai para casa e acabou a diversão, a experiência acabou.

Ana Clara aconselha que eles continuem a ser leves e a aproveitar o programa, mas que ao mesmo tempo 'levem a sério' as dinâmicas, pois eles têm muito a perder. "Passa muito rápido, até para quem ficar até o final."

Ao se despedir dos confinados, o elenco imediatamente conversou. "Isso foi um toque porque a gente está parado para c****** aqui dentro", disparou Gael Vicci ao ouvir a apresentadora

"A gente está dormindo", reflete Unna X.

"Pois é, quando eu quero fazer barraco, não me deixam fazer barraco, então agora tá liberado o barraco", alfineta Nick Cruz.