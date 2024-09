Saiba a reação de William e Kate à exigência de Harry para voltar à realeza

O Príncipe William, 42, e a Princesa Kate Middleton, 42, já estão sabendo da exigência do Príncipe Harry, 39 para voltar à realeza.

O que aconteceu

Harry exigiu por um pedido de desculpas dos dois para que ele volte para a família. Uma fonte próxima à Família Real Britânica relatou ao jornal britânico Daily Mail que parece que o caçula não terá tão fácil assim, as desculpas do irmão.

De acordo com a fonte, William e Middleton também estão no aguardo de um pedido de desculpas de Harry e da esposa dele, Meghan Markle, 43. Recentemente, a imprensa britânica noticiou que Harry planeja se reaproximar da Família Real Britânica, principalmente de seu pai, Rei Charles III.

Porém, sua exigência para voltar, é receber um pedido de desculpas do irmão mais velho. Em seu livro, 'O Que Sobra', Harry contou que o irmão o agrediu durante uma discussão dos dois sobre Meghan, no início do relacionamento dele com a atriz.