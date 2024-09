Preta Gil exibe quimioterapia em segundo ciclo do tratamento de câncer

Preta Gil, 50, mostrou mais uma etapa de quimioterapia em seu tratamento contra o câncer.

O que aconteceu

Na quinta-feira (05), cantora publicou, nos stories de seu Instagram, uma foto no hospital. Na imagem, ela aparece na maca e com um acesso em seu colo.

Em 22 de agosto, a artista anunciou, em suas redes socais, que retomaria seu tratamento oncológico. Preta foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro do ano passado, chegou a passar por cirurgias e sessões de quimioterapia.

Na ocaisão, ela pediu orações. "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico... conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta".

A apresentadora fez exames com sua equipe médica. Após a bateria, foi detectado tumores em quatro partes de seu corpo.