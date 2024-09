De Splash, no Rio

Globo exibe neste domingo (8) o encontro de parte dos elencos de "Renascer", que chega ao fim nesta sexta (6), e de "Mania de Você", sua substituta, no Domingão com Huck.

O que aconteceu

Quem participou da gravação? Vladimir Brichta, Edvana Carvalho, Marcello Melo Jr e Giullia Buscacio — destaques em "Renascer" — se unem a Gabz, Agatha Moreira, Adriana Esteves, ?Mariana Ximenes, Thalita Carauta, Chay Suede, Nicolas Prattes e Alanis Guillen para um bate-papo.

Não é a primeira vez que a emissora usa essa estrategia para turbinar a audiência do horário das 9. Em janeiro, parte do elenco de "Terra e Paixão" passou o bastão ao de "Renascer", novela que iria estrear na programação.

Veja fotos dos bastidores da gravação

Atores de 'Renascer' passam bastão aos de 'Mania de Você' no Domingão Imagem: Cadu Pilotto/Globo

Mariana Ximenes e Chay Suede em gravação do Domingão com Huck Imagem: Cadu Pilotto/Globo

Dona Dea e Edvana Carvalho em gravação do Domingão com Huck Imagem: Cadu Pilotto/Globo

Qual é a história de "Mania de Você"?

A trama vai partir da amizade entre duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário e da paixão pela gastronomia. Tudo isso, temperado por muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

De origem humilde, Viola (Gabz) se muda com o namorado, Mavi (Chay Suede), para Angra dos Reis, onde Luma (Agatha Moreira) tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança. Ele mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. A recém-formada chef de cozinha, Luma, namora Rudá (Nicolas Prattes), que encontra Viola por acaso.

Assim, começa a trajetória da dupla, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem, da conexão imediata ao ponto de uma passar a viver a realidade que era da amiga, dez anos mais tarde. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, que as inclui num quarteto amoroso e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo em torno de um assassinato.

"Mania de Você" estreia no dia 9 de setembro, na faixa das 21h da Globo.