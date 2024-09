Yas: Thiago Fragoso precisa abandonar privilégios e enxergar seu entorno

Yas Fiorelo e Leão Lobo lamentaram o comentário infeliz de Thiago Fragoso, 42, sobre a realidade atual do mercado audiovisual brasileiro. Ele deu a entender que vem se sentindo prejudicado profissionalmente por ser um homem branco e heterossexual.

A apresentadora entende que Thiago erra ao atribuir suas dificuldades no mercado ao crescimento da representatividade negra. "O mundo, como o conhecemos, é feito por e para pessoas brancas. Os privilégios são muitos, e ninguém quer perder os seus. Não quero que o Thiago Fragoso deixe de fazer novela, mas não dá para dizer que ele está sofrendo porque pessoas pretas estão fazendo trabalhos na televisão", apontou ela, no Splash Show.

Yas lembrou que, até pouco tempo atrás, a população negra era muitíssimo mal-representada na grande mídia. "Quantas vezes você, negro, ligou a televisão e teve de ver um elenco majoritariamente branco, apenas com duas ou três pessoas pretas? Que eram a empregada, ou o motorista, ou o estereótipo da favelada?"

Ela pensa que Fragoso precisa parar de lamentar o fim de seus privilégios e olhar melhor para o próprio entorno. "Ele precisa parar para pensar em quantas pessoas pretas havia ao seu redor nas tantas novelas, séries e filmes que fez. Quantas professores pretos você teve? Quantos programas de TV a que você assiste tem um apresentador ou uma repórter preta? É disso que estamos falando."

Angélica faria mais sucesso fora da Globo

Leão Lobo repercutiu o relato de Angélica, 50, sobre a ocasião em que recebeu Madonna, 66, em sua casa. A casa da apresentadora e de Luciano Huck, 53, foi o local escolhido para a festa de casamento do empresário da cantora, Guy Oseary, 51.

Leão elogiou a competência profissional de Angélica e lamentou que ela esteja tão desperdiçada no Grupo Globo. "Fico indignado com o pouco espaço que ela tem na mídia. É uma apresentadora muito boa, que cresceu trabalhando na TV. Merecia mais. Se tivesse ido para qualquer outra emissora, faria um enorme sucesso. Teria um programa que estaria explodindo de audiência, como teve no SBT e na Manchete, por onde já passou."