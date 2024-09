Toca entrevista: 'Eu não confiava tanto em mim quanto agora', diz Duquesa

A DJ Sophia trocou uma ideia poderosa com a Duquesa no Toca Entrevista. No papo, elas falam sobre representatividade, confiança e moda no palco. "O palco inteiro de mulheres com vários corpos e jeitos. Se você não se ver em mim, você vai se ver nessas outras mulheres no show", diz.

A rapper baiana lotou o show de lançamento do álbum "Taurus, Vol. 2", em São Paulo. A apresentação contou com dançarinas, trocas de roupa e participações de Tasha & Tracie, Ajuliacosta, Urias, Xamã, Mc Luanna, Danzo e a parceira Dj Midi.

Curioso pra ver mais dessa conversa inspiradora? Dá o play e confira a entrevista completa!

