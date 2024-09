Thália reclama de divisão de aliados para workshop: 'Só vocês decidem'

Se preparando para o workshop desta quinta-feira (5), Thália, 21, Evellin, 33, MC Mayarah, 29, e Ramalho, 23, conversavam sobre as possibilidades de grupo para a próxima prova.

Agora em 11 jogadores, os confinados especulavam se o workshop os dividiria em 2 ou 3 grupos para a dinâmica do workshop. Para competir, cada grupo precisa ter um participante que saiba tocar violão e na casa só sabem Matheus Torres, Nick e Nicole Louise. Então, os aliados tentavam decidir qual a melhor estratégia para criar os grupos.

Thália: "Acho que é mais jogo colocar, eu ou você (apontando para Mayarah), Nicole, Gael, porque você já é um diferencial do funk, dá para fazer uma pegada mais diferente. Ai Nick, Ramalho, eu e a doutora.

Mayarah: "Eu vou com o Ramalho."

Nick: "Eu também."

Ramalho: "Pior que sertanejo com rap fica daora, as pessoas acham diferente."

Thália: "Vocês são engraçados, só vocês decidem as coisas, que escolhem. Na última vez eu tive que ficar no grupo com o Matheus."

Mayarah: "Fala mesmo, Thália. Mas eu falei ontem que ia com o Ramalho."

Ramalho: "Mas como foi semana passada? A gente se dividiu do nada?"

Thália: "A gente teve que se dividir porque a ideia era colocar cada um num grupo diferente. Eu fiquei num grupo com a Unna, Matheus e Gael. Poxa, todo mundo tem que ficar um pouquinho no seu lugar de comodismo."

Mayarah: "Então eu vou contigo, Thália. Vai ser dois grupos, não tem como."