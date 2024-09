Se condenada, Deolane pode pegar até 10 anos de prisão, diz especialista

O advogado criminal Demétrios Kovelis deu seu parecer sobre as acusações que levaram Deolane Bezerra, 36, à prisão na manhã desta quarta-feira (4), em Recife (PE).

Quais os próximos passos do caso Deolane Bezerra?

Kovelis explicou que a acusação de 'lavagem de dinheiro' está ligada a uma suposta tentativa de esconder ou dissimular a origem de uma renda gerada por jogos de azar, ilegais no país. "No Brasil, a atividade de jogos de azar ainda é considerada ilícita, uma contravenção penal — e todo o dinheiro decorrente dessa atividade, se dissimulado ou ocultado, pode gerar a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro", detalhou o especialista, em participação no programa Central Splash.

Segundo ele, a prisão de Deolane é considerada cautelar e só pode ocorrer quando há provas ou indícios de autoria dos crimes investigados. "Uma prisão cautelar só ocorre quando há indícios de autoria e quando há prova da materialidade, ou seja, do delito. Durante a investigação, será melhor apurada a responsabilidade ou não da influenciadora."

Se condenada, a ex-Fazenda poderá ser sentenciada a até dez anos atrás das grades. "No Brasil, a penalidade desses crimes — por exemplo, da lavagem de dinheiro — pode chegar a dez anos de prisão. Já a penalidade de uma organização criminosa pode chegar até oito anos de cadeia."

Deolane Bezerra passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (5). O juiz irá estudar toda a operação da prisão e irá definir se manterá a advogada presa ou em liberdade para responder pelo caso.

A prisão

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A empresária foi encaminhada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na zona oeste da cidade.

A polícia informou que a investigação tem como alvo uma organização criminosa, voltada a jogos ilegais. "As várias células da organização criminosa também operavam nas bets, mas o crime de origem diz respeito a jogos que não são autorizados pela legislação brasileira. As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos", disse o delegado responsável em coletiva de imprensa realizada na manhã de quarta.

Em nota, a defesa de Deolane disse ainda não ter completa ciência dos fatos e que a investigação é sigilosa. "De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora", diz a nota assinada pela advogada Adélia Soares.

Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi presa pela Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pela filha Dayanne Bezerra.

Deolane publicou uma carta de próprio punho, em que se defendeu. "Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes", escreveu.

Qual o valor do look de Deolane ao ser presa?

Dieguinho Schueng revelou os valores das peças usadas por Deolane Bezerra, 36, em sua chegada ao Instituto Médico Legal de Recife. Ela foi encaminhada ao local para se submeter a um exame de corpo de delito, que é de praxe em casos de entrada no sistema carcerário.

O look completo usado por Deolane na ocasião somava R$ 30,3 mil. Ela trajava uma jaqueta cropped Re-Nylon (coleção da marca Prada) no valor de R$ 15 mil, além de uma calça em gabardine do mesmo modelo, avaliada em R$ 8,9 mil. Uma sandália Chypre, fabricada na Itália pela grife Hermès e vendida por R$ 6,4 mil, completava o figurino.