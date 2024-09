Reino Unido abre investigação sobre Ticketmaster sobre shows do Oasis

LONDRES (Reuters) - O órgão de fiscalização de concorrência do Reino Unido iniciou nesta quinta-feira uma investigação sobre a Ticketmaster relacionada à venda de ingressos para show da banda Oasis, incluindo o uso de "preços dinâmicos" para aumentar o custo para os fãs no último minuto.

Milhares de fãs esperaram longas horas em filas virtuais no último fim de semana para conseguir ingressos para os shows de reunião da banda britânica no próximo verão do Hemisfério Norte, apenas para descobrir que os preços haviam aumentado em um esquema de "preços dinâmicos".

Muitos pensaram que pagariam a taxa anunciada de 148,50 libras (equivalente a 195,10 dólares), mas acabaram pagando mais que o dobro, 355,20 libras.

A Autoridade de Concorrência e Mercados disse que está examinando se a venda de ingressos para o show Oasis pela Ticketmaster, a parceira oficial de ingressos para o show, pode ter violado a lei de proteção ao consumidor.

Ela disse que examinaria se a Ticketmaster se envolveu em "práticas comerciais injustas", se os fãs receberam informações "claras e oportunas" para explicar que os ingressos poderiam estar sujeitos a "preços dinâmicos" e se as pessoas foram pressionadas a comprar ingressos em um curto período de tempo.

A Autoridade disse que não se deve ser presumido que a Ticketmaster violou as leis de proteção ao consumidor. Como parte da investigação, os fãs estão sendo solicitados a enviar provas de suas experiências.

A Ticketmaster não respondeu a um pedido de comentário sobre a investigação em um primeiro momento.

Em um comunicado emitido para a PA Media e citado pela BBC, o Oasis disse que as decisões sobre ingressos e preços eram de responsabilidade dos promotores.

O Oasis "em nenhum momento teve conhecimento de que o preço dinâmico seria usado" na venda de ingressos para as datas iniciais, disse a banda.

(Reportagem de Radhika Anilkumar, em Bengaluru, e Catarina Demony, em Londres)