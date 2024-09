Quem é Maidê Mahl, atriz que está desaparecida em São Paulo?

O nome de Maidê Mahl é um dos mais comentados nas redes sociais na última semana. A atriz está desaparecida desde segunda-feira, 2. O caso ganhou visualizações após amigos da artista pedirem ajuda para encontrá-la.

A gaúcha de 23 anos faz parte do grupo Mega Stage, que insere modelos no universo da atuação. Em 2022, ela trabalhou em duas séries brasileiras.

Maidê interpretou a modelo e atriz Elke Maravilha na série O Rei da TV, disponível no Disney+. A trama aborda a vida de Silvio Santos, retratando momentos marcantes na carreira do apresentador que morreu em 17 de agosto.

Na Max, a atriz participa da série de suspense Vale dos Esquecidos. Ela deu vida à Giovanna, uma jovem que decide fazer uma trilha na Serra do Mar, em São Paulo, ao lado dos amigos. Quando um deles é atacado por estranhos, eles fogem para o Vale Sereno, onde os habitantes agem como no século passado.

Antes de trabalhar como artista, Maidê estou ciências agrárias. Ela está desaparecida desde segunda-feira, 2. Amigos e familiares fizeram um apelo redes sociais para tentar encontrá-la. "Por favor nos ajudem, ela é muito especial para muita gente", escreveu Rica Benozzati, estilista do Queer Eye Brasil e amigo pessoal da modelo.

Ela foi vista pela última vez em Moema, bairro da zona sul de São Paulo, por volta das 15h30, e usava uma mochila nas costas, sobretudo bege, calça xadrez, um cachecol e uma boina marrom. A publicação do desaparecimento da atriz e modelo também conta com o número da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.