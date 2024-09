Lembra dela? Quem é ex-BBB advogada de Deolane Bezerra

Adélia Soares é a advogada de Deolane Bezerra, presa ontem ela operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais.

Assim como sua cliente, Adélia também já participou de reality show e teve seu nome envolvido em polêmicas, como ao atuar no divórcio de Camila Moura e o ex-BBB Lucas Buda.

Quem é Adélia Soares

Ex-BBB. Adélia Soares participou da 16ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Seu maior desafeto era Ana Paula Renault e foi um dos principais memes da edição —como chorar por vontade de comer melancia. Ela foi a sexta eliminada da competição, em um paredão triplo com Munik e Ronan.

Eu sei o motivo que me fez sair. Fui para um Paredão muito difícil, de três torcidas. Tinha a torcida da Munik, do Ronan e da Ana Paula. Eu não queria falar que sabia que ia sair para não mostrar que estava entregando os pontos.

Adélia Soares, no Mais Você, após eliminação

Mudança no visual. Após deixar a atração, Adélia mudou completamente o visual: fez bichectomia, colocou lentes de contato e harmonização orofacial, além de trocar a prótese de silicone, perder 45 quilos e fazer abdominoplastia e lipoescultura.

Vida política. Adélia foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu o número de votos necessários para exercer o cargo. Ela se filiou ao partido Patriota e teve 718 votos em São Paulo. Na época, ela estava no final da gravidez e disse que esperava um resultado pequeno.

Esse é um resultado que eu já esperava. Não fiz uma campanha, teve pessoas da minha família que nem ficaram sabendo que eu era candidata. Não houve um investimento nessa campanha. Até porque, estou grávida, na reta final da gestação, a minha gravidez é de risco e eu tive que priorizar a gravidez.

Adélia Soares, na época

Advogada. Segundo o perfil de Adélia Soares nas redes sociais, ela atua como advogada estratégica e com soluções jurídicas para influenciadores e artistas —além de ser mestre em direito e professora do curso "Blindagem 360+". Ela tem 44 anos e mais de dois milhões de seguidores.

Defende subcelebridades. Entre os influenciadores defendidos por Adélia, estão: MC Mirella, MC Loma, Mirelle Santos, Thomaz Costa e Deolane Bezerra. Recentemente, ela defendeu a separação de Camila Moura e o ex-BBB Lucas Buda -participante da edição deste ano.

Tirou Deolane e Pétala da Fazenda. Adélia foi uma das responsáveis por tirar Deolane e Pétala do elenco de A Fazenda 2022, da Record TV. Ela entrou com uma liminar para retirar as ex-peoas da competição. Na época, a advogada disse que apenas fez o seu trabalho seguindo a legislação brasileira.

Acusada de estelionato. Adélia é ré em um processo que tramita na Justiça de São Paulo sob a acusação de estelionato. Em 2013, Adélia teria comprado materiais de construção por R$ 7.620. O pagamento ficou acertado em seis cheques pós-datados em nome da empresa do ex-noivo da famosa, mas assinados por ela. Os materiais foram entregues no endereço recomendado, mas os cheques não foram compensados pelo banco devido a divergência na assinatura.

Na época, defesa citou problemas com o ex. "Infelizmente, no passado, ela foi vítima de um relacionamento abusivo, o qual ficou inconformado quando a mesma encerrou o relacionamento e deixou de ser o sustento dele, em razão disso o mesmo já ingressou com mais de 10 demandas judiciais contra a Dra."