Pele oleosa: truque promete 'segurar' maquiagem, mas será que funciona?

Se você luta para manter a maquiagem intacta durante o dia, o truque do Lab da Beleza da última terça-feira (3/9) pode te interessar. A técnica consiste em criar uma camada seca na pele antes de aplicar a maquiagem.

Essa camada é feita a partir de uma quantidade generosa de pó solto no rosto, que deve ser aplicado antes da base. O objetivo é controlar a oleosidade e garantir um acabamento matte.

Na hora de aplicar o corretivo, basta adicionar um pouco mais de pó na ponta do aplicador. Vanessa destaca, porém, que a abordagem pode dificultar a aplicação da base e do corretivo, deixando a pele com uma textura mais seca.

Para a expert, esse truque parece ser eficaz somente em peles extremamente oleosas. Veja o resultado completo no vídeo no topo da página.

