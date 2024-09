Novelistas veteranos dão oficina para novos autores de novelas da Globo

Globo promove desde junho o Cria Globo Autores, uma iniciativa para potencializar e acelerar novos autores de novelas. Em setembro, a oficina continua com a presença de três novelistas veteranos da emissora.

O que é o Cria Globo Autores?

Promovida pela área de Pesquisa e Desenvolvimento Artístico dos Estúdios Globo, a primeira edição do CriaGlobo Autores 19h tem como objetivo potencializar e acelerar autores, fortalecer a criação de dramaturgia longa e valorizar a telenovela, principal produto da TV Globo. Essa primeira oficina busca explorar obras do horário das 19h no formato de estudo de caso.

Os encontros de setembro irão receber os autores Izabel de Oliveira, Rosane Svartman e Daniel Ortiz. A oficina é realizada desde junho deste ano.

Temas como os alicerces da novela como formato, o horário das 19h, estrutura narrativa, personagens, diálogo e interfaces com outros ofícios artísticos foram e ainda serão apresentados por talentos convidados. Entre eles Claudia Souto, Ricardo Linhares, Duca Rachid, Thelma Guedes, Carlos Lombardi, Luiz Henrique Rios e Natalia Grimberg.

O CriaGlobo Autores é uma iniciativa que retoma as oficinas de roteiro da Globo, agora tendo foco em talentos internos. "Com olhar específico para o horário das 19h, a ação deste ano trabalha com duas linhas paralelas de desenvolvimento: a primeira, encontros semanais com referências da casa e do mercado, explorando temáticas inerentes à dramaturgia longa e ao ofício do autor; a segunda, a mentoria de um projeto para as 19h que se dará entre os participantes do CriaGlobo e autores com experiência no horário. Ao todo, são 11 roteiristas, entre eles Renata Andrade e Thaís Pontes, as criadoras da série Encantado's", ressalta Fellype Pontes, gerente do Núcleo de Gestão Artística da Globo e responsável por ações de desenvolvimento para elenco e criadores.