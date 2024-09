NFT Brasil abraça a sustentabilidade e foca em ESG em sua 2ª edição

São Paulo recebe nos dias 12 e 13 de setembro a segunda edição da NFT Brasil, que acontecerá no prédio da Bienal. Desta vez, o evento que tem como uma de suas pautas principais deste ano o ESG, se propõe a ser 100% neutro na emissões de gases de efeito estufa.

O UOL será o parceiro oficial de mídia do evento, que promete uma programação repleta de palestras, exposições de arte digital, arena de games e hackathon.

"O NFT Brasil se preocupa com a sustentabilidade. Fazer grandes parcerias mostra uma integração com as tecnologias, já que elas impactam diretamente no meio ambiente. Nós acreditamos que existam formas de unir consonância e a preservação do meio ambiente, independente das evoluções tecnológicas", diz Emi Dias, curadora do NFT Brasil.

O evento incorporará práticas de ESG nas inovações tecnológicas que serão apresentadas, com a ideia de promover um futuro mais sustentável, com inclusão digital e diversidade.

A cofundadora e diretora de Inovação do BMV Global explica como o público presente vai ajudar na conservação do ambiente durante a participação. "Eles contribuem para a conservação, restauração e uso sustentável do capital natural, que são os 27 serviços ecossistêmicos (fauna, flora, água, biodiversidade, polinização, ar etc)", diz.

Isso dará ao evento o Selo BMV "Eu Preservo", que confirma que tudo que será feito durante os dias de discussão estará de acordo com os Cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de forma direta. Os cálculos detalhados das emissões de gases de efeito estufa, utilizando a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG), que vão garantir o alcance destes resultados, serão feitos pela Mangue Tech.

Até a cenografia do evento é sustentável e está alinhada com os princípios defendidos pela NFT Brasil 2024. Os materiais usados para a criação de palcos e stands serão de baixo impacto ambiental e poderão ser reutilizados.

Serviço:

NFT Brasil 2024

Data: 12 e 13 de setembro de 2024 - 5ª e 6a feira

Horário: abertura às 9h palestras das 10 às 19h (talks e palestras)

Show dia 13/09 das 19h30 às 23h (show)

Local: Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Pavilhão Bienal) - Parque Ibirapuera - Portão 03

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral S/N - São Paulo