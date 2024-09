Rapper americano morre aos 34 anos

O rapper americano Rich Homie Quan, 34, morreu nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

O músico faleceu em sua casa em Atlanta, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família e por um representante do necrotério do condado de Fulton.

A causa do óbito ainda não foi revelada. A família do rapper disse ao TMZ que está arrasada com sua morte repentina e que busca respostas para o caso "desesperadamente".

Rich Homie Quan, cujo nome de batismo é Dequantes Lamar, despontou na cena do rap em 2013. Entre alguns de seus trabalhos, estão os sucessos "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)", "Ride Out" e "Type of Way".