Mariana Xavier conta de ghosting em date: 'Fiz um exposed com print e foto'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Mariana Xavier contou que é usuária de aplicativo de relacionamentos e lembrou de um ghosting recente. "A pessoa sumiu antes do date. Parou de responder e não deu notícias. E aí umas semanas atrás ele mandou um 'oi sumida'. Papo de maluco. Aí fiz um exposed, botei o nome, o print da conversa, a foto".

Ela também lembrou do término do relacionamento com o ator Diego Braga e explicou por que usou as redes sociais para comunicar o rompimento.

"Eu tenho uma postura na internet muito honesta com quem me segue. Tento desconstruir a ideia da celebridade que acorda perfeita, de cílios postiços, porque não quero alimentar em quem me segue essa fantasia de algo que não existe. Como eu mostrava o namoro, como todo mundo acompanhava, de repente as pessoas iam perceber. E aí quando terminou, a gente combinou de escrever os textos".

Mariana Xavier conta de sonho com Paulo Gustavo: 'Foi um encontro espiritual'

A atriz falou sobre seu monólogo "Antes do Ano que Vem", em cartaz em São Paulo até o dia 8 de setembro. Ela contou que pensou em desistir do espetáculo, mas um sonho com o ator Paulo Gustavo serviu de incentivo para continuar. O ator morreu de covid em 2021, aos 42 anos.

"A gente ia estrear em 2020, mas eu quebrei a perna. (...) Aí veio a pandemia, e eu pensei em desistir de fazer a peça. E aí eu tive um sonho com o Paulo Gustavo. Sonhei que estava muito nervosa nos bastidores da peça, e eu falava: 'não estou pronta, não estou pronta'. (...) E estava ele, de braços abertos pra mim, daquele jeito todo brilhoso, e aí ele me dava um abraço: 'vai ficar tudo bem'. Eu falo que isso não foi um sonho, foi um encontro espiritual. Falei: 'cara, eu vou fazer, eu tenho que fazer essa peça'".

Mariana Xavier fala sobre pressão estética para emagrecer: 'Sou mais ativa do que muita gente magra'

A atriz comentou sobre as críticas que recebe sobre o seu corpo e como aprendeu a gostar do que vê no espelho.

"As pessoas adoram destilar preconceito dizendo que é preocupação com a saúde. Só que quando elas veem uma pessoa magra, uma pessoa sarada, ninguém vai perguntar pra ela: 'Como estão seus hormônios? Seu colesterol tá em dia? Você está se exercitando?' Às vezes a pessoa está com um copo de uísque, um cigarro, e está falando: 'Olha lá a gorda, vai morrer'. E eu sou muito mais ativa do que muita gente magra. (...) Hoje eu entendo realmente que o meu valor não está no meu corpo."

Não é o meu corpo que te incomoda, é a liberdade que eu tenho e você não. Mari Xavier

Mariana Xavier defende criação do Bolsa Terapia: 'Melhora nossa relação com o outro'

Mari contou que faz terapia há cerca de 20 anos e defendeu que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de recurso.

"Eu não quero ter alta nunca. É prioridade na minha vida. Sou uma Mariana antes e depois da terapia. Falo que sou a favor da criação do 'bolsa terapia' e acho que todo mundo deveria ter esse direito. E algumas pessoas deveriam ter o dever de fazer terapia pra gente não precisar fazer tanta terapia".

Para ela, a busca pelo autoconhecimento facilita nosso relacionamento com as outras pessoas e nos faz mais compreensivos. "Quando a gente melhora nossa relação com a gente, a gente melhora nossa relação com o outro. Quando a gente se entende como um ser complexo, imperfeito, mas ainda sim merecedor de carinho, amor e cuidado, passamos a ser mais acolhedor com o outro também".

Mariana Xavier fala sobre a personagem Marcelina: 'Não quero ser resumida a isso'

Famosa pela personagem Marcelina no filme "Minha mãe é uma peça", uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, a atriz contou que pensava que não conseguiria o papel por ser velha demais para a personagem.

"Eles queriam uma menina de 18, 20 anos, e eu tinha 32. Eu fui sem a menor fé por causa da idade e por causa do peso, porque o Paulo Gustavo tinha me achado magra pra personagem. Mas eu fui bem menininha, de vestidinho, All Star, franja, estava muito moleca. E aí acabou rolando".

Ela também falou sobre ser lembrada na rua até hoje por sua atuação. "Quando você está tentando só viver a sua vida normal, no metrô, no supermercado, só ali resolver um negócio em 10 minutos, e alguém grita 'Marcelina!' na voz do Paulo Gustavo, é muito desesperador. Não é que eu não goste de falar, ou não possa falar. Eu só não quero ser resumida a isso".

Ela é uma personagem superimportante, mas ninguém escolhe ser atriz pra ficar presa a uma personagem. Mari Xavier

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa, às 18h30. Assista à entrevista completa com Mariana Xavier: