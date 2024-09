Lucca, mentiras e louça: Thália e Unna X lavam a roupa suja e se acertam

Após ouvirem conversas de outros participantes, Thália e Unna X se reuniram para esclarecer seus desentendimentos. A agente comunitária ficou chateada com a faxineira após saber que ela havia falado mal da amiga.

Como foi a conversa

Thália: "Eu fiquei muito triste, porque me falaram que dentro de um assunto, a mesa inteira estava falando sobre mim e você participou. Porque encontraram um cotonete no sofá e relacionaram a mim."

Unna: "Você sabe quem relacionou a você?". Thália diz não saber quem foi. "Pessoas do seu quarto, só para te avisar", continua Unna.

Thália: "Nem foi só sobre isso, foi também sobre louça. Eu fiquei triste, porque geralmente quando vou chegar na pia, alguém fala para mim que 'Pode deixar, tá tudo bem'. Eu não sei exatamente quem falou o que, porque eu estava dormindo, mas eu me senti envergonhada. Por isso eu tava tentando evitar conversar com você, porque eu não sabia."

Unna: "Agora eu estou chateada com isso."

A dupla continua a conversa no quarto azul em particular. Elas se acertam e decidem se esforçar para serem mais sinceras uma com a outra, visto que acabaram não se abrindo sobre suas chateações.

Unna pede para Thália contar o que foi conversado na festa com Lucca, visto que só havia ouvido a versão do sertanejo. "Isso me deixou balançada. 'O que foi falado mesmo? E no que eu posso confiar?'", diz a brasiliense.

Thália: "Eu falei assim: 'Eu queria realmente resolver as coisas com você, porque eu tinha uma percepção diferente e mudei ela com relação a ti'. Não tinha para que eu falar isso para o cara. No outro dia, eu falei que não queria invadir o espaço dele, porque eu achei que estávamos bem. Quando coloquei a mão no ombro dele e perguntei 'Você entende?', foi porque eu imaginei que ele havia entendido o que disse.

Unna: "Na percepção dele, ele não entendeu. Isso mexeu comigo, eu fiquei 'E agora?'."

Thália: "Pois é, e ficou me tachando de mentirosa para cima e para baixo. Tanto que quando cheguei para falar com ele outro dia, falei que achávamos que estávamos de boa. 'A gente conversou, eu falei para ti que te isento de votar em mim e eu em você, tá tudo bem'. Ai ele me respondeu: 'É mesmo assim eu não entendi'. Ou seja, e eu estivesse mentindo, na hora ele falaria que eu era mentirosa, eu conversei com ele no outro dia. Se ele realmente achasse, ele ia me cortar na hora. Você não faria o mesmo? Ia me falar 'Mentira, você mentiu para mim'. "