Luana Piovani critica Pedro Scooby e casas de apostas: 'Como têm coragem?'

Luana Piovani usou suas redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para expressar sua opinião sobre casas de apostas. Na quarta-feira, 4, Deolane Bezerra foi presa sob acusação de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro com uma casa de aposta.

A atriz criticou o fato das apostas serem legalizadas no Brasil e falou sobre Pedro Scooby, seu ex-marido, fazer parcerias com esse tipo de empresa.

"Como é que vocês têm coragem de vender aposta? Vocês não conhecem o povo do país que vocês vivem? Vou te dizer, o pai dos meus filhos também vende apostinha de jogo de futebol. O pior, ontem o Dom [filho] estava defendendo, porque está seguindo essa linha", disse.

Ela alegou que as apostas são um vício e que aqueles que divulgam plataformas fazem mal para os seguidores. "Vocês já leram alguma matéria para saber quem perde dinheiro em aposta? Vocês acham que são os milionários? Pergunta para os jogadores se eles apostam, não. Quem perde dinheiro é assalariado que vai lá e joga o dinheiro do aluguel, da parcela do carro."

Luana ainda revelou que seu avô perdeu duas casas por causa do vício em apostas. "Quase se matou".