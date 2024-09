Kerline: Prisão de Deolane Bezerra ofuscou expectativa por A Fazenda

Kerline Cardoso repercutiu a decisão judicial de manter a prisão preventiva de Deolane Bezerra, 36, e sua mãe, Solange Alves, 56. Após a ausência de custódia, a Justiça de Pernambuco negou habeas corpus a ambas, que seguem detidas na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife (PE).

Kerline admitiu ter se surpreendido com a notícia de que Deolane continuaria presa. "Pensei que hoje iria ver a doutora Deolane fazendo stories fora da prisão, mas ela ainda está lá. Significa que o buraco é mais embaixo", observou ela, no Central Splash.

Para a ex-BBB, o fato de Deolane ter o habeas corpus negado causa mais espanto que sua própria detenção, há dois dias. "A permanência da Deolane na prisão, após a audiência de custódia, pegou todo mundo de surpresa. Jurava que ela ia sair. Diria que causou mais surpresa que a própria prisão."

Ela lamenta que o furor midiático em torno da prisão da influencer venha ofuscando a expectativa por A Fazenda 16 (Record) na web. "Senti que essa prisão esfriou um pouco o burburinho em torno de A Fazenda, com as dicas do Carelli [sobre os participantes da nova temporada] e tudo o mais. Acredito que volta logo, logo, porque na internet é tudo muito fugaz."