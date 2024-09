Iza fala sobre mal-estar e desejos na reta final da gravidez

Iza está na reta final da gestação de sua primeira filha, Nala, e falou sobre alguns desejos de comida que sentiu e sobre mal-estar.

O que aconteceu

A artista teve muita vontade de comer o bolo de chocolate da mãe, Isabel Cristina Lima. "O único desejo que foi muito, mas muito gritante para mim - e que era uma coisa que eu queria muito resolver o quanto antes - foi o bolo de chocolate que a minha mãe faz (risos). Mas isso foi bem no início da gravidez. Agora não tenho sentido desejos em específico", disse em entrevista à Quem.

A cantora se apresenta no Rock in Rio no dia 20 de setembro e disse que quer muita comida caseira no seu camarim. "Geralmente, não como muito antes e nem depois de shows. Mas, como estou gravidinha, o que não vai poder faltar nesse camarim é a comida da minha casa. Vou levar meu arrozinho integral, salmão, feijãozinho e minhas frutas. Quero me sentir bem alimentada e com coisas que eu gosto. Além disso, toma-lhe água. Uma mulher grávida precisa muito disso".

Nesta reta final, Iza tem lidado com momentos de azia. "Tenho sentido muita azia, que é uma coisa muito comum para as mamães que estão no oitavo mês e caminhando para o finalmente".