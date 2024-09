Irmãs de Deolane detalham trâmites após prisão da influencer

Dayanne e Daniele Bezerra publicaram vídeo nas redes sociais falando a respeito da prisão da irmã, Deolane, e da mãe delas, Solange.

O que aconteceu

Dayanne afirmou que Deolane e Solange estão bem. "Fomos ver a Deolane e a minha mãe hoje pela manhã. Fomos também à tarde, depois do resultado da audiência de custódia. Graças a Deus, elas estão bem. A Deolane está bem consciente, ela é advogada. O resultado da audiência de custódia, como nós, advogados de defesa, imaginávamos, foi o esperado", disse.

Daniele comentou o resultado da audiência de custódia, divulgado nesta quarta-feira (5). "Ao contrário do que a mídia tem falado, a audiência de custódia é apenas um procedimento para verificar o que realmente aconteceu na prisão, se houve maus-tratos ou se o mandado de prisão foi cumprido conforme a lei manda. E assim ocorre, conforme pedimos", afirmou.

As irmãs Bezerra detalharam quais foram os procedimentos tomados desde a prisão de Deolane. "Solicitamos a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar diferente, como a prisão domiciliar, mas isso foi negado. Impetramos um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e também fizemos o pedido de revogação diretamente na vara para a autoridade judicial que deu a prisão preventiva. Confiamos no judiciário e na Justiça do estado de Pernambuco e acreditamos que tudo isso vai ser resolvido", concluiu Daniele.

Deolane Bezerra e Solange Alves foram presas na última quarta (4), durante operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As duas seguem na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife (PE).