Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro na BA

O influenciador Ramhon Dias foi preso nesta quinta-feira (5), em Salvador (BA), durante uma operação da Polícia Civil do estado.

O que aconteceu

Ele é investigado por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de rifas ilegais. Operação identificou 21 pessoas envolvidas no esquema.

Polícia afirma que o esquema movimentou meio milhão de reais, oriundos do tráfico de drogas. Veículos de luxo, joias, armas de fogo, dinheiro e roupas de grife foram apreendidas durante a operação.

Uma pessoa morreu, no bairro de Santa Cruz, após resistir à prisão. De acordo com a TV Bahia, afiliada da Globo, ele foi identificado como Sueliton de Almeida Coelho. Ele era suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro do Nordeste de Amaralina.

Splash entrou em contato com a equipe do influenciador, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.