Horários, preços e tudo sobre o Coala Festival, que começa nesta sexta

De sexta (6) a domingo (8), o Coala Festival celebra os seus dez anos de existência com um line-up que faz ode à sua década de história e a seus encontros especiais. O evento acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, e será transmitido, pela primeira vez, no Disney+.

O que vai acontecer

A 10ª edição traz de volta aos palcos alguns artistas que se apresentaram na primeira edição do evento como: Criolo, 5 a Seco, O Terno. O line-up ainda conta com Tulipa Ruiz, Mariana Aydar e Mestrinho, Timbalada e Afrocidade, Planet Hemp, Xande Canta Caetano, Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos e outros.

Serão três dias memoráveis e para te ajudar Splash separou a programação completa, dividida por dia e horários. Confira abaixo.

Sexta (6)

Banda O Terno, do vocalista Tim Bernardes, que se apresenta no Coala Festival Imagem: Jales Valquer/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Palco Principal

14h - Helena Camarero

14h30 - Silvia Machete é Rhonda

15h20 - Lys Ventura

15h50 Boca Livre

16h45 - Forró Red Light

17h25 - Lenine e Marco Suzano [Olho de Peixe]

18h30 - Gus Caram

19h - Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes

20h05 - Tata Ogan

20h40 - O Terno

Palco Tim

18h30 - 14 BIS convida Beto Guedes e Flávio Venturini

Club Coala/Banana Gold Rec

14h - Gaspar Muniz e Beno

16h - Lysia

17h30 - Marta Supernova

19h - Kair

20h30 - Milos Kaiser

Sábado (7)

Lulu Santos encerra a segunda noite do Coala, no sábado (7) Imagem: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Palco Principal

12h20 - Afreekassia

13h05 - Bebé

13h45 - dadá Joãozinho

14h15 - Tulipa Ruiz part. Criolo

15h05 - Doara Kadiegi -

15h35 - João Bosco [Quarteto]

16h30 - Veraneio

17h05 - Sandra Sá + Hylson + Tássia Reis

18h05 - AMADOPEACE -

18h40 - Os Paralamas do Sucesso

19h45 - Deekapz

20h35 - Lulu Santos

Palco Tim

17h45 - Arthur Verocai & Orquestra part. Mano Brown

Club Coala/Pista Quente

11h30 - Pista Quente

14h30 - Carol Selecta e Janaina Nas

16h30 - Abud e JC

18h30 - Deliza

20h30 - Pista Quente

Domingo (8)

Marcelo D2 e BNegão, do Planet Hemp, banda que se apresenta no domingo (8), no Coala Festival Imagem: Theo Wargo/Getty Images

Palco Principal

12h20 - Lia Macedo

12h50 - Mariana Aydar e Mestrinho

13h40 - Pensanuvem

14h05 - Joyce Alane

14h45 - Sô Lyma

15h30 - Xande Canta Caetano

16h25 - Kabulom

17h - 5 a Seco

18h05 - Ubunto

18h40 - Timbalaia e Afrocidade

19h45 - Yago Oproprio

20h30 - Planet Hemp

Palco Tim

17h45 - Letieres Leite & Orquestra Rumpilezz convidam Luedji Luna

Club Coala/Enchufada

11h - Kalaf Epalangaz

13h - Aisha Mbikila & Yaminah Mello

15h30 - DANYKAS DJ

17h30 - Shaka Lion

19h30 - kLap

Tá com sede?

A previsão é de calor em São Paulo nos próximos dias. Para todos que vão curtir o festival, haverá distribuição de água gratuita. O Coala também conta com uma praça de alimentação com opções veganas e vegetarianas.

Como eu chego?

O festival acontece no Memorial da América Latina. A estação Barra Funda do Metrô (Linha Vermelha) fica logo ao lado.

Outra opção são os táxis ou aplicativos. A entrada principal é o portão 12. A dica é evitar ir de carro, já que o local não possui estacionamento.

Coala Festival 2024