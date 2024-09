Gael, Nick, Mayarah, Thália, Evellin e Ramalho vencem workshop

Nesta quinta-feira (5), Gael, Nick, Mayarah, Thália, Evellin e Ramalho venceram o workshop de tilha sonora para par romântico de novela. A aula foi comandada por Lázaro Ramos, Carlinhos Brown e Taís Araújo.

'Buquê de flores'

Na dinâmica, os participantes foram divididos em dois grupos e tiveram que criar em 45 minutos uma música autoral para a história de amor de Lázaro Ramos e Taís Araújo. O casal de atores narrou como se conheceram e os percalços que passaram até se poderem ficar juntos, há 20 anos atrás.

Gael, Evellin, Mayarah, Nick, Ramalho e Thália venceram a disputa com uma música que misturou diferentes estilos musicais. "Nossa escolha pensou que a música conseguem acompanhar diferentes momentos do casal", explicou o trio de jurados.

Com a vitória, o sexteto irá competir na prova da Estrela que acontece nesta quinta-feira (5) no programa ao vivo. O ganhador da disputa conquista uma imunidade, um lugar no Festival da terça-feira (10) e indicará dois jogadores para o Duelo.