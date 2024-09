Fernanda Torres celebra papel de 'Ainda Estou Aqui', ovacionado em Veneza

Fernanda Torres, 58, celebrou o sucesso de "Ainda Estou Aqui", do qual é protagonista, no Festival de Veneza. Ela interpreta o drama real de Eunice Paiva (1929-2018), mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, 65.

A atriz celebrou a trajetória ímpar de Eunice, como mãe, mulher, advogada e ativista. "A Eunice é uma mulher anticlichê por excelência. Foi feminista muito antes de queimar sutiã. Nos anos 50, mãe de cinco filhos e casada com o homem perfeito, já sentia que aquilo tudo uma hora ia acabar. Concluiu, antes de muita gente, que era através do Direito e da Lei que viria a reparação. Era visionária", enalteceu ela, em entrevista para Flávia Guerra no Plano Geral.

Fernanda destacou ainda que, diferente de muitos outros em sua posição, Eunice nunca buscou os holofotes. "Ela nunca apareceu! Passou de viúva do Rubens Paiva para mãe do Marcelo [Rubens Paiva], fazendo coisas importantíssimas, mas nunca fez questão de aparecer - e nunca expôs seus sentimentos em público, como se fosse um Coliseu."

A intérprete enxerga um certo simbolismo no ato final do longa, que retrata Eunice com mal de Alzheimer. "A vida dela vem em paralelo com a história do Brasil. A perda de memória dela no final [do filme], por conta do Alzheimer, vem na hora em que o Brasil está se esquecendo por que fez a Constituição, se existiu mesmo a luta das Diretas Já. 'Qual é o problema de ter havido ditadura se houve o milagre econômico?'"