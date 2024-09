Evellin e MC Mayarah se desentendem, e sertaneja critica: 'Deu um surto'

Após uma conversa com Lucca, Evellin decidiu dormir na madrugada de quinta-feira (5) no quarto azul. Ao anunciar a "festa do pijama" para seus aliados, Mayarah alfinetou a dentista, chateada com a troca.

A funkeira chegou a questionar a sertaneja em quem ela votaria se tivesse que escolher entre ela, sua aliada, e Unna X, uma de suas prioridades. Depois do desentendimento, Thália e Ramalho foram conversar com Evellin.

Evellin: "Todo mundo aqui sabia de uma opção minha, mas a prioridade da Mayarah, pode vir, mas a minha não. Eu não posso me aproximar das minhas prioridades. Pode cortar todas as minhas opções. Eu vou ficar como? O que eu vou fazer agora?"

Ramalho: "Mas o que você quer fazer agora?"

Evellin: "Eu só queria dormir lá, só isso, eu vou voltar, minhas coisas estão aqui. Eu to indo passar minha roupa, aí do nada, ela deu um surto. Falando: 'Pode votar em mim. Eu sei que entre a Unna e eu, você vai votar em mim'. Eu respondi: 'Entre eu e a Thália, você vai em quem?'

Ramalho: "Mas a gente sabe que é a lógica, né? A gente sabe que nesse momento você vai ficar com a Unna e ela com a Thália. É oito ou oitenta. Se tiver que chegar esse momento, vai ser."

Evellin: "Por que está essa confusão se eu só quero dormir lá? É uma coisa lá na frente. Eu falei assim: 'Só to deixando claro tem muito tempo que eu não gosto de algumas coisas e que se precisar da casa inteira votar na Unna, eu vou jogar meu voto fora. "