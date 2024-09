Evellin desabafa com Lucca sobre aliados: 'É como seu não pertencesse'

Na noite de quarta-feira (5), Evellin chorou ao falar com Lucca sobre como não concordava com a percepção de seus aliados sobre o sertanejo.

A sertaneja explica que apesar de gostar muito dos seus aliados, também se identifica muito também com Lucca e Unna. "Gosto muito do meu quarto, mas é como se eu tivesse apagado. Eu consigo me posicionar, como se eu não pertencesse", diz entre lágrimas.

Ela reconhece que ter se aliado ao quarto laranja a fez construir amizade com pessoas diferentes, e até mesmo a conhecer outros estilos musicais. "Mas, quando você senta comigo, eu não vejo a maldade que vêem em ti", diz. Para lista diversas atitudes do sertanejo que não viu com maus olhos, apesar de outras pessoas terem se chateado.

Eu sempre me posicionei, só que eu acho que tinha que me posicionar mais. Sem ligar para o que vão pensar, eu gosto de você de verdade. Eu falo sempre de um jeito, tentando não magoar ninguém e isso tá me sufocando.

A conversa segue e Lucca aconselha Evellin a dormir no mesmo quarto que ele. "Lá você vai ser bem recebida, lá é diferente o clima é mais leve."

Evellin argumenta que uma mudança como essa deixaria seus colegas muito chateados. "Nesse exato momento, você não tem que preocupar com que os outros vão achar de você", aconselha Lucca. "O conselho que te dou como amigo: não ligue se vão fechar o bico e não tente ficar agradando, é legal agradar mas não tente parecer que você vai correr atrás dos outros."