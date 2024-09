Dia do Sexo: quais personagens de anime transaram muito?

No dia 6 de setembro é comemorado no Brasil o Dia do Sexo. A data, escolhida pela referência sexual envolvendo os números "6" e "9", é um daqueles feriados sem muita importância e sem ponto facultativo, mas é sempre uma oportunidade para se pensar nos relacionamentos alheios.

E por que não especular sobre a vida sexual de personagens de anime? Splash reuniu aqui uma lista com alguns dos personagens mais "transões" que já apareceram nas séries, mesmo em animes sem qualquer cena de sexo.

Zeus ("Record of Ragnarok")

Zeus em "Record of Ragnarok" Imagem: Reprodução/Graphinica

Em "Record of Ragnarok" acompanhamos uma batalha entre deuses e humanos valendo a nossa permanência no mundo. São realizadas 13 batalhas, sempre escolhendo uma divindade e algum humano forte que já colocou os pés na Terra (indo desde Adão até mesmo o assassino Jack, o Estripador).

Um dos guerreiros deuses é justamente Zeus, o responsável por colocar ordem em tantos seres divinos de todas as religiões, regiões e crenças possíveis. Acontece que quem conhece mitologia grega sabe que Zeus é uma das figuras mais "transonas" do panteão.

O que mais se tem na mitologia é história de Zeus talaricando alguém, participando de festas e traindo sua esposa com o primeiro par de saias que aparecesse. Talvez por isso Zeus está tão cansadinho em "Record of Ragnarok", foi uma vida sexual muito intensa.

Dio Brando ("Jojo's Bizarre Adventure")

Dio Brando de "Jojo's Bizarre Adventure" Imagem: Reprodução/David Production

Ícone bissexual e vilão supremo de "Jojo's Bizarre Adventure", Dio Brando é a prova que um vilão pode, sim, conspirar contra o mundo e ainda assim arranjar tempo para transar com inúmeras pessoas. Suas atividades sexuais são comprovadas na parte 6 da série, "Stone Ocean".

Não só vemos um evidente clima sexual entre Dio e Padre Pucci (ou vocês acham que eles estavam lendo salmos em todas aquelas cenas com os dois descamisados numa cama?), como também Dio utilizou mulheres para gerar filhos poderosos que seriam convocados no futuro para a batalha contra a família Joestar.

Big Mom ("One Piece")

Big Mom prepara um ataque em "One Piece" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Uma das maiores piratas de "One Piece", Charlote Linlin, também é uma das humanas com a vida sexual mais ativa nos mares da Grand Line. Após um passado triste no qual ela comeu (literalmente) seus amigos, Big Mom se reergueu e criou um império sustentado por força, influência e glúten.

Adepta do nepotismo, Big Mom faz questão de empregar seus 85 filhos em seu exército poderoso, separando-os de acordo com força e habilidades especiais. Ao todo, são 46 filhos e 39 filhas. Para gerar tanta criança assim, Big Mom teve direito a um harém de 43 esposos, cuja função era apenas reproduzir para a formação dessa armada particular.

Junta Momonari ("D.N.A.²")

Junta em "D.N.A.²" Imagem: Reprodução/MadHouse

Nesse anime dos anos 1990 (mais lembrado por sua abertura icônica do grupo L'Arc-en-Ciel) acompanhamos a vida do tímido adolescente japonês Junta Momonari. Por trás do rosto angelical e cabelo de super saiyajin existe um perigo para a humanidade: quando Junta crescer ele vai desenvolver os genes de Mega Playboy, que o torna irresistível para as mulheres.

Como isso levou o planeta a uma superpopulação, a operadora de DNA Karin Aoi é enviada ao passado para impedir que o gene do Mega Playboy se manifeste e ele transe com todas as mulheres do Japão. Infelizmente, tudo dá errado e Karin acaba não só ativando o lado sedutor de Junta antes do tempo como ela mesma se apaixona pelo adolescente. Começa aí uma comédia romântica com um adolescente sem carisma, uma viajante no tempo e uma garota com flatulências em momentos de ansiedade.

Mitsumasa Kido ("Os Cavaleiros do Zodíaco")

Mitsumasa Kido rodeado pelos filhos em "Os Cavaleiros do Zodíaco" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Embora o anime de "Os Cavaleiros do Zodíaco" coloque os personagens apenas como colegas de um mesmo orfanato, no mangá é dito que o ricaço Mitsumasa Kido é o pai biológico de todos aqueles órfãos. Ou seja, no intervalo de dois anos este senhor, com o vigor de um xarope de catuaba, viajou o mundo inteiro transando sem preservativo com dezenas de mulheres em período fértil.

Isso tudo já seria um salto bem difícil para o leitor acompanhar (talvez, por isso, tenha sido mudado no anime), mas considerando que Ikki e Shun são irmãos de uma mesma mãe e de Mitsumasa, quer dizer que o milionário japonês plantou a sementinha do Cavaleiro de Fênix e voltou anos depois para "produzir" o Cavaleiro de Andrômeda.

Menção honrosa: Vila da Folha ("Naruto Shippuden")

Casais de "Naruto Shippuden" Imagem: Reprodução/Studio Pierrot

Em "Naruto Shippuden" não podemos elencar um único personagem com vida sexual ativa, mas o final do anime dá a entender que todos os moradores da Vila da Folha se empolgaram muito com a vitória na guerra. Após o salto no tempo, todos os personagens formaram casais e tiveram filhos da mesma idade, o que levou os fãs a brincarem que rolou uma festinha bem liberal entre os personagens do anime. É Vila de Noronha que chama?